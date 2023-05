"Ferito comandante ucraino". Ma Kiev smentisce Mosca

Nelle scorse ore sia su Telegram che tra i vari media russi, è circolata la voce del possibile ferimento di Valeriy Zaluzhny. Quest'ultimo è il comandante in capo delle forze armate ucraine, colui che muove la fitta rete di soldati e brigate sparsa tra i vari fronti di guerra. Zaluzhny, in particolare, sarebbe rimasto gravemente ferito e impossibilitato nel continuare a svolgere il proprio ruolo. Ma al momento non sono arrivate conferme.

La versione russa

La notizia ha iniziato a diffondersi nelle ultime ore, ma i fatti risalirebbero almeno a metà maggio. Su Ria Novosti sono stati specificati alcuni particolari. Zaluzhny sarebbe stato colpito da un ordigno russo sparato contro l'oblast di Kherson. Si tratta dell'area riguadagnata dagli ucraini nello scorso mese di ottobre. Una zona strategica, ma anche simbolica: il capoluogo dell'oblast ha rappresentato per diversi mesi la prima e unica grande città ucraina caduta in mano russa. Il ritorno delle truppe di Kiev, al contrario, ha mostrato le difficoltà di Mosca sul campo.

Per questo da mesi la città e l'intera provincia circostante vengono costantemente bersagliate. Raid, bombardamenti, attacchi tramite droni e colpi di artiglieria, Kherson è una delle aree maggiormente prese di mira. In uno di questi attacchi, pochi giorni fa sarebbe quindi rimasto ferito il comandante in capo ucraino. L'episodio, secondo quanto riferito su Ria Novosti, avrebbe avuto luogo nel villaggio di Posad-Pokrovskoye. Si tratta di un piccolo centro non lontano da Kherson e dalla linea del fronte.

Zaluzhny, secondo le notizie arrivate da Mosca e intercettate dall'intelligence russa, avrebbe subito ferite molto gravi. Tanto da richiedere il trasferimento del generale a Mykolaiv e, successivamente, all'ospedale militare di Kiev. Ossia il nosocomio più attrezzato dell'Ucraina a disposizione dell'esercito. Le fonti russe hanno specificato che il comandante in capo dell'esercito ucraino non sarebbe in pericolo di vita. Ma potrebbe aver subito ferite talmente gravi da non poter più tornare a fare il suo mestiere. "Le condizioni del comandante in capo sono complicate da una malattia pregressa - si legge - vivrà, ma non potrà fare il suo lavoro".

Le smentite di Kiev

A stretto giro di posta è arrivata la secca smentita da parte delle autorità ucraine. "Quanto scritto dai russi, rappresenta semplicemente una bugia", si legge in una nota dello Spravdi, il centro ucraino per le comunicazioni strategiche. La notizia quindi sarebbe priva di fondamento. "I falsi del Cremlino hanno lanciato un altro "flash" - prosegue la nota - che, a seguito di un attacco missilistico russo, il comandante Valery Zaluzhny è stato gravemente ferito. Si tratta di un falso e di questo c'è la conferma video".

Il video a cui si fa riferimento è stato postato dallo stesso Spravdi nel proprio canale Telegram. Nelle immagini, si vede il Zaluzhny parlare in videoconferenza durante un evento organizzato all'interno dell'università di Odessa. Il video risale, sempre secondo il centro per le comunicazioni strategiche, allo scorso 20 maggio. E dunque smentirebbe l'ipotesi di un ferimento del comandante avvenuto poco dopo metà mese.