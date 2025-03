"Fermato attacco su Mosca". Kiev: "Putin vuole continuare la guerra" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua la trattativa lungo l'asse Washington-Mosca. Ma intanto sul terreno il conflitto prosegue. Nella notte nuovo tentato blitz ucraino coi droni sulla capitale russa.

10:48 - Cremlino: "Putin ha visto Witkoff e ha messaggi per Trump

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto ieri sera l'inviato americano Steve Witkoff, e attraverso di lui "ha trasmesso informazioni e segnali ulteriori al presidente Trump". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass

10:12 - L'Ue rinnova le sanzioni individuali contro la Russia

Dopo lunghi negoziati volti a superare il veto dell'Ungheria, i rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno adottato all'unanimità il rinnovo periodico della liste di sanzioni individuali contro la Russia. Lo riferiscono fonti diplomatiche Ue. Nelle scorse ore era circolata l'ipotesi che venissero tolti alcuni nomi dalla lista nera, su richiesta di Budapest. Ora bisogna vedere i dettagli dell'accordo. C'era tempo fino alla Mezzanotte di domani per rinnovare il regime sanzionatorio.

7:48 - Riad a Putin: "Nostro sostengo a tutte le iniziative per la pace"

L'Arabia Saudita sostiene "tutte le iniziative" per mettere fine alla guerra in Ucraina. E' quanto ha assicurato il principe ereditario Mohammed bin Salman al presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico che hanno avuto ieri a tarda sera, secondo quanto reso noto in un comunicato del ministero degli Esteri di Riad. Mbs, questo l'acronimo con cui è noto il principe, ha riaffermato "l'impegno a facilitare il dialogo e a sostenere tutte le iniziative tese a raggiungere una soluzione politica" del conflitto russo-ucraino

7:26 - Raid russo su Kharkiv: in fiamme un ospedale

"Gli occupanti russi hanno attaccato la notte scorsa il villaggio di Zolochiv, nella regione di Kharkiv. A seguito di un attacco di droni, il tetto dell'ospedale ha preso fuoco e una persona è rimasta ferita". Lo ha reso il governatore regionale, Oleg Synegubov, su Telegram, precisando che "grazie all'intervento dei servizi di emergenza il rogo è stato spento". Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

7:09 - Sindaco di Mosca: respinto attacco con quattro droni

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito sul suo canale Telegram che le "forze della difesa aerea hanno respinto un attacco di quattro droni che volavano verso Mosca". Il sindaco ha poi aggiunto che "sul posto dove sono caduti i detriti sono al lavoro le squadre dei servizi di emergenza". Testimoni hanno raccontato di avere "sentito delle esplosioni e di avere visto del fumo" nella regione della capitale. Lo riporta Ria Novosti.

6:45 - Podolyak: "Mosca vuole la guerra e che rinunciamo a difenderci"

Dopo la presa di posizione di Vladimir Putin, "raccomanderei di aspettare e osservare. La sua risposta è ambigua. Da un lato, dice 'ma certo, è chiaro, è necessario'; ma dall’altro continua a dire che ci sono sfumature. E queste cancellano l’idea stessa di una tregua". A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è il primo consigliere della Presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak. Secondo Podolyak, Putin "fa riferimento a questioni tecniche, come la verifica di eventuali violazioni. In realtà sta dicendo che l’Ucraina non deve difendersi per 30 giorni rinunciando a forniture militari, produzione di armi e controllo del fronte. Aspettiamo, vedremo come procederà il negoziato tra Russia e Usa. Vediamo cos’è disposta a fare Mosca. Solo sulle decisioni concrete valuteremo le parole di Putin". Intanto, il vertice in Arabia Saudita "ha chiarito chi vuole proseguire la guerra. La nostra esperienza dal 2014 ci dice che Mosca vìola ogni accordo. Il vertice l’ha messa in condizione di dover chiarire. Vedremo". Podolyak spiega che "ci sono gli interessi degli Stati Uniti, espressi più volte da Trump, che richiedono soluzioni rapide ed efficaci alla guerra. Vogliono avere rapporti economici trasparenti con l’Ucraina, dove hanno investito risorse militari e finanziarie considerevoli.

E l’Ucraina è molto interessata a riprendere rapporti bilaterali efficaci: gli Usa hanno un arsenale critico come la difesa antimissile, munizioni specifiche e l’intelligence. Mosca deve mostrare il suo vero atteggiamento con negoziazioni, fine della guerra e cessate il fuoco. E risponderà negativamente".