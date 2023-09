Finti missionari e falsi certificati medici: così gli ucraini evitano la leva militare

Un ex diacono della Chiesa ortodossa ucraina è stato arrestato a Odessa con l’accusa di aver intascato del denaro per aiutare degli uomini a evitare la coscrizione obbligatoria, facendoli travestire da missionari e permettendo loro di lasciare il Paese. Secondo gli agenti del Sbu (Servizio di sicurezza dell’Ucraina), sarebbero almeno sei i clienti dell’ex sacerdote fuggiti in diverse nazioni europee: “ L'indagato aveva compilato liste di missionari destinati a viaggiare all'estero per conto del capo della diocesi e della comunità religiosa, con l'obiettivo di diventare sacerdoti ”. L’uomo avrebbe intascato oltre 4.500 dollari per certificare che la partenza di quegli “aspiranti preti” fosse necessaria per il lavoro della circoscrizione vescovile in Europa. Durante l'arresto, gli agenti hanno sequestrato computer, telefoni cellulari e denaro.

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di scandali che hanno travolto il sistema di coscrizione in Ucraina. Nell’agosto 2023, il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato tutti i capi regionali del reclutamento, sostenendo che l’intero apparato fosse vittima di una corruzione endemica. Inoltre, attorno a metà settembre il procuratore generale di Odessa ha affermato che i vertici della polizia locale hanno aiutato decine di uomini a sottrarsi al servizio di leva. Sono finiti sotto accusa anche due segretari e il capo della commissione medica militare, indagati per la falsificazione di certificati medici dietro un compenso compreso tra i 7mila e i 10mila dollari.

All’inizio del conflitto, decine di migliaia di ucraini si sono arruolati come volontari per unirsi alle brigate di difesa territoriale o per aiutare l’esercito in altri modi. Dopo diciotto mesi, le perdite e la necessità di far ruotare e rimpinguare le truppe al fronte hanno costretto il governo del Paese a ricorrere alla coscrizione obbligatoria, spesso consegnando a mano la lettera di mobilitazione per le strade. In molte città, canali Telegram hanno iniziato a fornire giornalmente informazioni sulla posizione degli ufficiali di reclutamento, in modo da rendere più facile evitarli, e sono diventati virali molti video in cui si vedono dei soldati che caricano a forza persone su furgoncini. Molti negozianti, inoltre, hanno detto che i loro dipendenti non vengono più a lavoro per il terrore di essere coscritti nel caso in cui dovessero lasciare la sicurezza delle loro case.

Al momento, i cittadini maschi in età di leva possono essere esentati dal servizio e lasciare il Paese solo se hanno a carico tre o più figli sotto i 18 anni, se sono padri single di minorenni o se sono tutori o genitori di bambini con disabilità. Coloro con sufficienti disponibilità economica hanno avuto diverse possibilità di comprarsi l’esenzione dal reclutamento, di solito tramite certificati medici falsi che testimoniano la loro non idoneità al servizio e che permettono di passare il confine e fuggire in Europa.