"Fornisce informazioni alla Russia sugli obiettivi da colpire". Gli 007 di Kiev accusano la Cina

L'Ucraina non ha dubbi. Secondo Kiev, la Cina avrebbe fornito alla Russia dati di intelligence satellitare per agevolarla nei suoi attacchi missilistici sul territorio ucraino, in particolare nei blitz contro strutture di investitori stranieri. " Ci sono prove di un elevato livello di cooperazione tra Russia e Cina nella conduzione di ricognizioni satellitari del territorio ucraino, al fine di identificare e approfondire l'esplorazione di obiettivi strategici da colpire ", ha dichiarato Oleh Aleksandrov, alto funzionario del Servizio di Intelligence Estero dell'Ucraina, parlando a Ukrinform. Ecco che cosa sappiamo di questa vicenda.

L'accusa di Kiev e la cooperazione Russia-Cina

Il servizio di intelligence di Kiev si è finora rifiutato di divulgare ulteriori dettagli sugli obiettivi sul territorio ucraino colpiti utilizzando i dati di intelligence satellitare cinesi, né le prove raccolte che dimostrerebbero la stretta cooperazione tra i due Paesi partner. Gli 007 ucraini si limitano a ritenere e a ripetere che la Cina continua a fornire informazioni di intelligence alla Russia per consentire a Mosca di lanciare attacchi missilistici più efficaci all'interno del territorio ucraino. " Come abbiamo visto negli ultimi mesi, questi siti potrebbero appartenere a investitori stranieri ", ha aggiunto Aleksandrov.

In precedenza Oleh Ivashchenko, capo dei Servizi segreti esteri, aveva dichiarato che la Cina avrebbe fornito prodotti chimici speciali, polvere da sparo e macchine utensili a 20 fabbriche militari russe. E ancora: all'inizio del 2025 l'80% dei componenti elettronici essenziali per i droni russi sarebbe stato di origine cinese.

Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i funzionari regionali hanno dichiarato che un attacco missilistico russo di agosto ha colpito una fabbrica di elettrodomestici di proprietà statunitense nella regione occidentale della Transcarpazia, ferendo 15 persone. Lo stesso Zelensky aveva poi dichiarato ad aprile che la Cina stava fornendo armi e polvere da sparo a Mosca. Aveva inoltre spiegato che Kiev era in possesso di informazioni di intelligence secondo cui la Cina stava producendo armi sul territorio russo.

Ucraina sotto attacco

A proposito di attacchi russi, nelle ultime ore Kiev ha registrato diversi raid da parte del Cremlino. " Ieri sera, l'Ucraina è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco ", ha riferito Zelensky. I russi hanno colpito con missili da crociera, droni Shahed e Kinzhal. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Cernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di mira. " Al momento, si sa che circa dieci persone sono rimaste ferite nell'attacco. Purtroppo, cinque sono state uccise ", ha aggiunto il leader ucraino.

La situazione rimane tesissima. La Polonia ha fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea.

Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa

di natura preventiva

mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata

", ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni "" che "".