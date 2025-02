Caccia francesi in Ucraina: così i Mirage 2000 sono arrivati a Kiev

Ascolta ora 00:00 00:00

La Francia ha confermato che le prime consegne di caccia “Mirage 2000-5F” all'Ucraina “sono andate bene” e altri cacciabombardieri francesi saranno inviati all'aeronautica ucraino nel prossimo futuro. Il capo dell'aeronautica militare di Parigi, generale Jerome Bellanger, rilasciando un'intervista a Le Figaro ha sostenuto che i caccia “ora stanno aiutando a difendere i cieli sopra l'Ucraina”.

In effetti da qualche giorno stanno circolando le prime fotografie “ufficiali” dei caccia costruiti da Dassault con le coccarde ucraine. Parigi già lo scorso 6 febbraio aveva confermato l'invio dei primi “Mirage 2000-5F”, dopo un periodo di sei mesi di addestramento di piloti (e personale di terra) ucraini avvenuto in Francia.

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva infatti promesso, a giugno del 2024, che entro breve tempo i velivoli sarebbero stati forniti all'Ucraina, ma si temeva che le tempistiche, vista la decisione di fornire gli F-16, sarebbero state lunghe. La Francia ha pianificato di consegnare un totale di sei “Mirage 2000-5F” all'Ucraina, secondo un documento di bilancio pubblicato a ottobre del 2024, e la prima trance dovrebbe essere composta da tre velivoli, armati con missili aria-aria “Mica” e missili da crociera “Scalp” di MBDA, nonché con bombe guidate AASM “Hammer”. L'aereo è equipaggiato anche con due cannoni da 30 millimetri.

Il “Mirage 2000-5F” è la versione da superiorità aerea e i caccia per l'Ucraina sono stati aggiornati con nuove attrezzature per il combattimento aria-terra e la difesa contro la guerra elettronica, aveva affermato il ministro della Difesa Sebastien Lecornu lo scorso ottobre.

Il “Mirage 2000” ha volato per la prima volta nel 1978 e la versione di difesa aerea è entrata nelle forze armate francesi nel 1984. Il “Mirage 2000-5F” è entrato ufficialmente in servizio nel 1999 presso la base aerea 102 di Digione-Longvic ed è stato il primo caccia francese a integrare la capacità missilistica “Fox 3”, ovvero di sparare missili a guida radar attiva, consentendo ai piloti di colpire più bersagli contemporaneamente e a lungo raggio. Oltre alla difesa aerea, la Francia ha usato il “Mirage 2000-5F” all'estero partecipando all'operazione in Libia nel 2011, all'operazione nel Levante nel 2018 e alle missioni Nato dal 2016, tra cui quelle di Air Policing. Di recente, ha supportato le missioni di evacuazione in Sudan e la sicurezza marittima nel Golfo di Aden nell'ambito della missione Aspides.

Il velivolo ha un peso massimo al decollo di 17,5 tonnellate, una velocità massima di oltre Mach 2,2 e può rimanere in zona di combattimento per 2 ore e 40 minuti a una distanza di 150 miglia nautiche dalla sua base di partenza, secondo Dassault. L'aereo ha una quota di tangenza operativa di 17mila metri e un raggio di combattimento di circa 1500 chilometri se equipaggiato con serbatoi di carburante esterni. Il “Mirage 2000-5F” incorpora avionica avanzata per migliorare la sua efficacia in combattimento, in particolare il suo radar Thales RDY offre capacità multimodali, tra cui tracciamento e ingaggio multi-bersaglio, modalità look-down/shoot-down e targeting aria-terra.

La Francia ha pianificato di ritirare il “Mirage 2000-5” dalle sue forze nel 2029 e il Mirage 2000 D nel 2035, sostituendoli entrambi coi “Rafale” Il costo operativo di un “Mirage 2000” francese è stimato in circa 17mila euro per ora di volo, secondo un rapporto del Senato francese di ottobre, mentre quello di un F-16, secondo un rapporto del 2022 è di quasi 27mila dollari.

Certamente sei caccia non rappresenteranno una svolta sul campo di battaglia: lo stesso vale per gli F-16 che stanno arrivando in scaglioni poco numerosi, ma la presenza sul campo di battaglia di velivoli moderni si farà sentire nel contrasto ai droni, ai missili da crociera e nel supporto alle truppe di terra.

Le capacità aria-aria, benché appartenenti a un velivolo di quarta generazione (ma sarebbe meglio dire 4+ per il “Mirage 2000-5F”), sono paragonabili a quelle di un Su-27 e leggermente inferiori a un Su-35 russo (ma non nel combattimento Bvr – Beyond Visual Range).