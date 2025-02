La Francia consegna a Kiev i primi caccia Mirage 2000: "Difenderanno i cieli dell'Ucraina"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Ucraina ha ricevuto il primo lotto di jet da combattimento francesi Mirage 2000 dalla Francia. Si tratta dei primi velivoli di questo tipo ad essere stati consegnati a Kiev da Parigi come parte degli aiuti militari che il presidente francese Emmanuel Macron aveva promesso al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro francese delle Forze armate, Sebastien Lecornu, che con un post su X ha specificato che i jet saranno gestiti da piloti ucraini addestrati per diversi mesi in Francia, e che i velivoli sono equipaggiati con sistemi elettronici di autodifesa e modificati per consentire loro di condurre missioni aria-terra.

Nuovi aiuti militari per Kiev

Il Mirage 2000 sarà il secondo caccia di fabbricazione occidentale ad entrare nelle forze armate di Kiev dopo l'F-16. " Il 6 giugno 2024, Macron ha annunciato la consegna di aerei francesi Mirage 2000 all'Ucraina. I primi sono arrivati ​​in Ucraina oggi. Ora, con a bordo piloti ucraini che si sono addestrati in Francia per diversi mesi, parteciperanno alla difesa dei cieli dell'Ucraina ", ha scritto Lecornu. Lo scorso giugno Macron, come spiegato, aveva promesso che i primi aerei da combattimento Mirage 2000 sarebbero stati consegnati all'Ucraina prima della fine del 2024. Con qualche settimana di ritardo il capo dell'Eliseo ha mantenuto la sua parola.

Di che aereo militare si tratta? Il Mirage 2000 è un aereo multiruolo progettato alla fine degli anni '70 e introdotto nel 1984. La versione 2000-5, un aereo da caccia di quarta generazione, ovvero appartiene alla stessa classe dell'F-16 di fabbricazione statunitense, ha sistemi radar aggiornati e può trasportare serbatoi di carburante, aumentando notevolmente la sua gittata. I media francesi avevano precedentemente riferito che la versione consegnata all'Ucraina sarebbe stata equipaggiata per colpire obiettivi a terra.

Come ha spiegato Defense News, la società francese Dassault Aviation ha prodotto circa 600 bombardieri Mirage 2000, metà dei quali esportati in otto paesi, tra cui Grecia, Emirati Arabi Uniti e Taiwan. L'aereo è lungo circa 14 metri (46 piedi), con un'apertura alare di circa 9 metri. Ha un peso a vuoto di 7.500 chilogrammi e una velocità massima di circa 2.700 chilometri orari.

Cosa cambia per l'Ucraina

Oleh Katkov, di Defense Express, ritiene che gli aerei francesi potrebbero rafforzare significativamente l'aeronautica militare ucraina. " Il primo e più importante compito dei Mirage sarà la difesa aerea, in particolare nel contrastare gli attacchi dei missili da crociera e dei droni ", ha recentemente spiegato l'esperto a DW. I jet in questione saranno in grado di utilizzare armi a lungo raggio, come i missili francesi AASM Hammer con una gittata di oltre 70 chilometri, e, come parte del loro aggiornamento, potrebbero integrare bombe plananti, come gli americani JDAM-ER e SDB, che sono già utilizzati dalle forze armate ucraine per colpire obiettivi a terra vicino alla linea del fronte.

Da non trascurare neppure l'equipaggiamento di guerra elettronica potenziato, che potrebbe rendere sia i sistemi di navigazione degli aerei Mirage sia i loro sistemi radar o di comunicazione di bordo più resistenti ai segnali di disturbo russi. In ogni caso, l'aeronautica militare ucraina non intende affidarsi solo agli F-16 e ai Mirage.

A fine settembre, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov spiegava che, oltre ai velivoli già promessi a Kiev, erano in corso discussioni su possibili consegne di altri tipi di jet da combattimento, come il Gripen di fabbricazione svedese e i jet europei Eurofighter Typhoon.