Un piano in 4-5 mesi: così Israele progetta l'occupazione di Gaza

Sugli aiuti umanitari a Gaza "i dati in nostro possesso non sono stati verificati da noi. Facciamo affidamento sui nostri partner sul campo" e "potete contattare le Nazioni Unite per avere il loro parere sui numeri. Le autorità israeliane stanno fornendo i numeri, ma non siamo stati in grado di verificarli", "una cosa è chiara: i numeri non sono sufficienti. I camion che arrivano, gli aiuti forniti non sono sufficienti. Ed è qui che i nostri sforzi si concentrano sul sostenere la popolazione il più possibile e sul fare pressione per ottenere maggiori aiuti nella Striscia di Gaza". Lo riferisce una portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa. "Il problema - sottolinea una portavoce - è che non abbiamo accesso diretto. Non lo abbiamo perché l'Ue non è considerata un attore umanitario come, ad esempio, le Nazioni Unite. Sul fronte degli aiuti umanitari ci sono contatti. Il Direttore Generale di Echo è stato nella regione la scorsa settimana e la Commissaria Lahbib si è offerta di visitare Gaza. Quindi, questi sono i parametri entro cui dobbiamo operare al momento".