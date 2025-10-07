Gaza, Hamas: "Israele continua i massacri, arabi in silenzio"

"Siamo vicini alla fine della guerra". Lo ha dichiarato, in occasione del secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre, il primo ministro Benjamin Netanyahu in un'intervista al podcast dell'opinionista statunitense Ben Shapiro, citata dai media israeliani. "Ciò che è iniziato a Gaza finirà a Gaza, con il rilascio dei nostri ostaggi e la fine del governo di Hamas", ha spiegato. Netanyahu ha aperto l'intervista ricordando il 7 ottobre come "l'evento più orribile che il popolo ebraico abbia conosciuto dall'Olocausto", affermando che "tutti pensavano che Israele fosse finito, ma due anni dopo abbiamo distrutto l'asse iraniano e le sue diramazioni". "Hamas non è ancora stata distrutta, ma ci arriveremo", ha proseguito, aggiungendo che anche Hezbollah, la Siria e gli Houthi hanno subito pesanti colpi. "Da quel giorno Israele è emerso come lo stato più forte della regione, ma restano ancora delle missioni per completare la vittoria". "Vogliamo rivedere i nostri ostaggi a casa, e ci siamo vicini, anche se non ci siamo ancora riusciti. Allo stesso tempo, possiamo guardare indietro e riconoscere un fatto sorprendente: dalla disperazione più profonda ci siamo rialzati e siamo tornati a essere la potenza dominante in Medioriente, forse più forti che mai. E questo è qualcosa per cui possiamo davvero essere grati", ha concluso Netanyahu.