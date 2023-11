Guerra Israele-Hamas, il Qatar annuncia la tregua: "Ostaggi liberi venerdì pomeriggio"

Nel 48esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas gli occhi del mondo sono adesso puntati sulla tregua che entrerà in vigore domani fino a lunedì, nell'ambito dell'accordo che le parti belligeranti hanno siglato grazie alla mediazione internazionale di Egitto, Qatar e Stati Uniti. La pausa nei combattimenti sarebbe dovuta partire oggi alle 10, ma sarebbero ancora in corso delle discussioni per l'implementazione dell'intesa. In particolare, secondo la Bbc, Hamas avrebbe avanzato delle "richieste aggiuntive" che hanno rimandato lo stop ai raid e ai bombardamenti di altre 24 ore. L'organizzazione che controlla la Striscia di Gaza rilascerà 10 ostaggi al giorno al valico di Rafah in cambio di 50 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Stamattina è stato inoltre arrestato Mohammad Abu-Salmiya, direttore dell'ospedale al Shifa. Le forze di Tel Aviv hanno accusato il medico palestinese di aver permesso ai terroristi di usare la clinica come quartier generale. La prima conseguenza del fermo di Abu-Salmiya è stata la sospensione del coordinamento con l'Oms per l'evacuazione dei feriti. Ecco le ultime notizie di oggi giovedì 23 novembre.

Qatar: "Tregua da domani"

L'ufficialità è arrivata: la tregua siglata da Israele e Hamas avrà inizio domani mattina alle ore 7 (le 6 in Italia). Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che i nomi degli ostaggi rilasciati sono stati già comunicati e che già da venerdì i convogli con gli aiuti umanitari transiteranno a Gaza. Il primo gruppo di ostaggi, composto da 13 persone in totale, tornerà in Israele alle 16 di domani.

Scontro sulla lista con i nomi degli ostaggi

Un funzionario del governo egiziano, citato dal Wall Street Journal, avrebbe confermato di aver ricevuto l'elenco con i nomi dei primi 10 ostaggi che saranno liberati da Hamas. Il negoziato con Israele tuttavia non starebbe proseguendo con serenità. Il quotidiano americano riferisce infatti di uno scambio di offerte rispedite al mittente: Hamas avrebbe chiesto le identità dei detenuti palestinesi per informare i loro familiari, ma il governo israeliano avrebbe rifiutato. I media israeliani smentiscono però la versione del Cairo e del Wsj. Un altra difficoltà sarebbe poi rappresentata dalle modalità con le quali verranno consegnati gli ostaggi. Israele vorrebbe infatti che i civili rapiti siano trasferiti tramite la Croce rossa; viceversa, Hamas preferirebbe l'intervento diretto dell'Egitto.

Esercito israeliano: "Ospedale usato per i tunnel"

" Non solo Hamas ha sfruttato l'elettricità e le risorse dell'ospedale per costruire e sostenere una vasta rete di tunnel terroristici sotto di esso, ma i suoi terroristi vi hanno anche cercato rifugio subito dopo aver commesso il massacro del 7 ottobre, portando con sé ostaggi israeliani ". Lo scrivono le Israel Defense Forces sui social, illustrando le motivazioni dietro all'arresto del direttore dell'ospedale di al Shifa. Non sono state tuttavia fornite ancora prove inconfutabili di queste accuse, né è stato possibile verificarlo.