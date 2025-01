Fonti israeliane: "Hamas ha accettato la tregua". Cosa succede ora

Ascolta ora 00:00 00:00

Hamas ha accettato una bozza di accordo per un cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di decine di ostaggi, affermano due funzionari coinvolti nei colloqui. Un funzionario israeliano afferma che sono stati fatti progressi, ma i dettagli sono in fase di definizione. L'Associated Press ha ottenuto una copia dell'accordo proposto, e un funzionario egiziano e un funzionario di Hamas ne confermano l'autenticità. Il piano dovrà essere sottoposto al governo israeliano per l'approvazione finale. Tutti e tre i funzionari hanno parlato a condizione di mantenere l'anonimato per discutere dei colloqui a porte chiuse.

Secondo una bozza dell'accordo in fase di negoziazione, la tregua inizierebbe con il rilascio graduale di 33 ostaggi nell'arco di un periodo di sei settimane, tra cui donne, bambini, anziani e civili feriti, in cambio di centinaia di donne e bambini palestinesi imprigionati da Israele. Tra i 33 ci sarebbero anche cinque soldatesse israeliane, ciascuna delle quali verrebbe rilasciata in cambio di 50 prigionieri palestinesi, tra cui 30 prigionieri di sicurezza condannati che stanno scontando l'ergastolo. Durante questa prima fase, della durata di 42 giorni, le forze israeliane si ritirerebbero dai centri abitati, ai palestinesi verrebbe consentito di iniziare a tornare alle loro case nel nord di Gaza e ci sarebbe un'ondata di aiuti umanitari, con circa 600 camion in arrivo ogni giorno.

Questi dettagli rimangono difficili da risolvere e l'accordo non include garanzie scritte che la tregua proseguirà fino al raggiungimento di un accordo. Ciò lascia la possibilità che Israele riprenda la sua campagna militare dopo la fine della prima fase. I tre mediatori - cioè Usa, Qatar ed Egitto - secondo quanto riferito da un funzionario egiziano hanno dato a Hamas garanzie verbali che i negoziati continueranno come previsto e che faranno pressione prima della fine della prima fase per arrivare alla seconda e la terza fase.

L'accordo consentirebbe a Israele, durante la prima fase, di mantenere il controllo del Corridoio Filadelfia, tra Gaza ed Egitto, da cui Hamas aveva inizialmente chiesto il ritiro di Israele. Tuttavia, le Idf si ritireranno dal Corridoio Netzarim, nella parte centrale di Gaza. Nella seconda fase, secondo la bozza di accordo, Hamas rilascerebbe gli ostaggi ancora in vita, soprattutto soldati maschi, in cambio di altri prigionieri e del "completo ritiro" delle forze israeliane da Gaza. Hamas tuttavia ha dichiarato che non libererà gli ostaggi restanti senza una fine della guerra e il ritiro completo di Israele.

Infine, la terza fase dell'accordo prevede che i corpi degli ostaggi deceduti verrebbero restituiti in cambio di un piano di ricostruzione da 3 a 5 anni da realizzare sotto la supervisione internazionale. I rappresentanti dell'Hostage Families Forum incontreranno il Primo Ministro oggi alle 14:30. L'organizzazione afferma che altri manifestanti si riuniranno all'esterno dell'incontro, chiedendo "un accordo che garantisca il ritorno di ogni singolo ostaggio, con un metodo e una tempistica prestabiliti".

