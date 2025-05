Hamas apre alla tregua Usa. Trump continua a spingere: "Intesa vicina"

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump annuncia un possibile accordo imminente tra Israele e Hamas su Gaza. Ma sul campo la situazione resta tragica: 60 morti in 24 ore nei raid israeliani, tra cui un’intera famiglia. Hamas dà risposta positiva al piano Usa ma con riserve. Intanto 110 camion ONU con farina vengono saccheggiati nel sud della Striscia. L’Onu avverte: “Gaza è il luogo più affamato del mondo”.

13.07 - Hamas dà risposta positiva a piano Usa ma con alcune osservazioni

Fonti di Hamas hanno riferito al media Al-Sharq Al-Awsat che è stata consegnata la loro risposta ai mediatori rispetto alla proposta per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi avanzata dall'inviato degli Stati Uniti David Whitkoff. Le stesse fonti affermano che la risposta di Hamas è generalmente positiva, ma che il gruppo ha avanzato alcune osservazioni come il fatto che il rilascio degli ostaggi debba avvenire in più fasi. La notizia è stata rilanciata anche sui media israeliani.

12.53 - Hamas, raid israeliani su Gaza, 60 morti in 24 ore

Il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas afferma che 60 palestinesi sono stati uccisi e 284 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia. Il bilancio delle dall'inizio della guerra il 7 ottobre 2023 è di 54.381 vittime e 124.054 feriti, si legge inoltre in un comunicato pubblicato su Telegram.

10:45 - Wafa, 7 morti, inclusa intera famiglia, oggi in raid Gaza

Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di gaza, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel sud e Beit Lahia, nel nord. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti locali. In particolare, a Gaza City, nel quartiere al-Shanti, un padre, Arafat Deeb, sua moglie e i loro tre bambini hanno perso la vita quando aerei israeliani - scrive Wafa - hanno bombardato la tenda dove vivevano da profughi presso la moschea Omar.

9.28 - Saccheggiati 110 camion Onu con farina a sud di Gaza

Oltre 100 camion del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sono stati saccheggiati questa mattina nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, riporta il sito di notizie Ynet. La folla ha assaltato circa 110 camion carichi di farina che avrebbe dovuto essere distribuita domani, secondo Ynet. Ieri un portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) aveva dichiarato che "Gaza è il posto più affamato del mondo", dove "il 100% della popolazione è a rischio di fame".

8.20 - Trump: "Israele e Hamas: sono molto vicini a un accordo su Gaza"

Israele e Hamas "sono molto vicini a un accordo su Gaza". Parola del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che parlando con i giornalisti ha detto "vi faremo sapere tra oggi e domani".

Sulla possibilità che Hamas accetti la proposta di accordo presentata dall'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, Trump ha detto che "Penso che vogliano uscire da questo pasticcio. Sono in un grosso pasticcio. Penso che vogliano uscirne".