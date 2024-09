Raid delle forze speciali nei tunnel di Hezbollah: così gli israeliani hanno preparato l'invasione del Libano

Ascolta ora 00:00 00:00

Obiettivo dei raid di Israele in Libano sono stati anche i tunnel di Hezbollah: le piccole incursioni operate dalle forze speciali israeliane, infatti, avrebbero incluso anche l'invio di truppe nella complessa e fitta rete sotterranea lungo il confine. A diffondere la notizia, il Wall Street Journal secondo cui i raid chirurgici sarebbe null'altro che il preludio di un' operazione di terra più ampia che potrebbe avere inizio già questa settimana.

Anche se, spiega il giornale, invece dell'incursione l'Idf potrebbe optare per raid più ampi in Libano. La rete di tunnel di Hezbollah è lunga complessivamente diverse centinaia di chilometri secondo gli esperti: i miliziani filorianiani hanno scavato tunnel direttamente in Israele, distrutti tuttavia dall'Idf nell'operazione Northern Shield del gennaio 2019. Il 17 agosto scorso, i terroristi libanesi avevano pubblicato sul web un video in puro stile cinematografico, nel quale venivano esaltate risorse e macchina di propaganda. Come per Hamas, infatti, anche la vita segreta dei miliziani del Partito di Dio si svolge nel sottosuolo, sebbene i due gruppi non abbiano nulla a che vedere in fatto di uomini e risorse: telefoni, computer, moto, camion e decine e decine di miliziani stanziati in un dedalo di cunicoli, tra i ritratti appesi dei grandi nomi del gruppo.

Il sistema di tunnel nel Libano meridionale si estende per centinaia di chilometri, fino al confine e persino in Israele; da lì i lanciatori possono sparare missili a guida di precisione e poi scomparire. Il progetto dei tunnel in Libano è stato avviato e sviluppato molto prima di quello a Gaza. Le informazioni di intelligence esistenti, infatti, indicano una vasta rete profonda e multiforme. Diversi anni fa, un ricercatore dell'Alma Research and Education Center era è riuscito a rintracciare su Internet una "mappa di poligoni", che copre quella che ha chiamato la "Terra dei tunnel" nel Libano meridionale. La mappa è contrassegnata, da una parte sconosciuta, con poligoni (cerchi) che indicano 36 regioni geografiche, città e villaggi. Questi poligoni contrassegnano i centri di stazionamento di Hezbollah come parte del piano di difesa contro un'invasione israeliana del Libano. Ogni centro di stazionamento locale possiede una rete di tunnel sotterranei locali. Tra tutti questi centri, è stata costruita un'infrastruttura di tunnel regionali, interconnessa con loro.

Amir Avivi, un ex alto funzionario militare israeliano che continua a ricevere informazioni dall'apparato di difesa, ha affermato che un'incursione terrestre da parte di Israele sarebbe imminente e che i raid fanno parte della preparazione. Hezbollah sembra così indebolito che il dilemma di Israele sarebbe in realtà quanto Israele dovrebbe spingersi in Libano, ha detto Avivi.

Quando e a quali condizioni Israele se ne andrà resta poco chiaro, ha detto. Un'incursione terrestre più ampia sarebbe altamente provocatoria nella regione e un ulteriore colpo per un paese segnato dalle precedenti invasioni che si sono concluse nel 2000 e nel 2006.