Imbrattano e distruggono un dipinto a Cambridge: l'azione choc degli attivisti pro-Palestina

Qualcuno lo chiamerebbe contrappasso, ma quanto accaduto all'università di Cambridge, in Inghilterra, ha il sapore della sconfitta per tutti. Vedere un'attivista pro-Palestina che prima imbratta un ritratto di Arthur Balfour e poi lo taglia, distruggendolo, con un taglierino, segna il culmine negativo del ivello raggiunto dalla cancel culture e dall'antisionismo che impera in certi ambienti, compreso quello dell'università più prestigiosa del Regno Unito.

Il tutto è accaduto questo pomeriggio, quando un gruppo di attivisti hanno fatto irruzione al Trinity College, una delle storiche istituzioni che compongono l'università inglese, fondato nel XVI secolo. Un dipinto di pregio è andato perduto per sempre per un atto vandalico mascherato da attivismo, proprio in una delle università in cui il movimento anti-sionista e pro-Palestina è maggiormente vivo e incoraggiato. A condurre l'azione violenta è stato il gruppo che si fa chiamare "Palestine Action" e il video in meno di due ore ha quasi raggiunto i 250mila like. " Scritta nel 1917, la dichiarazione di Balfour diede inizio alla pulizia etnica della Palestina promettendo la cessione della terra ", scrivono gli attivisti nella rivendicazione social. " Gli inglesi aprirono la strada alla Nakba e addestrarono la milizia sionista a pulire etnicamente oltre 750.000 palestinesi, distruggere oltre 500 villaggi e massacrare molte famiglie. La Nakba non si è mai fermata e il genocidio oggi è radicato e sostenuto dalla complicità britannica ", proseguono nel loro manifesto.