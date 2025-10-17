Incontro Trump-Zelensky: sul tavolo le trattative per il cessate il fuoco

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontreranno oggi a Washington per discutere su come costringere Mosca a negoziare. Le due ipotesi: o il Cremlino accetta di parlare con Zelensky o gli Usa supporteranno Kiev in una controffensiva con alcune delle armi più potenti degli Stati Uniti. Nel negoziare l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un ultimatum al gruppo militante: accettare l'accordo o “scoppierà l'inferno come mai nessuno ha visto prima”.
Ora il presidente degli Stati Uniti potrebbe adottare un approccio simile verso la Russia, dopo mesi di sforzi diplomatici che non hanno avvicinato a un cessate il fuoco o a un accordo di pace.
Mosca ha rifiutato non solo di negoziare con Kiev, ma anche di organizzare un incontro diretto tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.Venerdì, Trump e Zelensky si incontreranno a Washington per la sesta volta da quando il presidente degli Stati Uniti è tornato alla Casa Bianca.
Commentando ciò di cui i due leader discuteranno, Trump ha detto che l'Ucraina vuole “lanciare una controffensiva” contro la Russia.
Media: forse già da oggi sospensione delle ostilità a Zaporizhzhia
La decisione di sospendere temporaneamente le ostilità per riparare le linee elettriche collegate alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (ZNPP), occupata dalla Russia, potrebbe essere presa già oggi. Lo riporta Ukrainska Pravda citando Sky News. Alexei Likhachev, capo della società nucleare statale russa Rosatom, ha affermato che l'introduzione di un "periodo di quiete" consentirebbe di lavorare su due linee di trasmissione elettrica danneggiate, una sul territorio controllato dalla Russia e l'altra dall'Ucraina. "Si tratta di una decisione molto difficile che richiede un giusto equilibrio. È molto provvisoria, molto preliminare, ed è possibile che venga attuata già domani", aveva dichiarato ieri Likhachev. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, al momento non produce elettricità. Dipende da una fonte di energia esterna per raffreddare i materiali nucleari e prevenire un incidente grave.
Zelensky: "Incontrati fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziare le difese contro la Russia. "Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali vie di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina e delle prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky sui social media.
Droni e missili di Kiev su Sochi e costa del Mar Nero
Droni e missili di Kiev hanno colpito nella notte obiettivi sulla costa del Mar Nero in Russia. Il sindaco di Sochi, Andrei Proshunin, ha reso noto che è stato respinto un missile contro la città e sollecitato i residenti a evitare le spiagge e le zone costiere. I residenti hanno denunciato sui social esplosioni e il suono delle sirene. Il traffico aereo all'aeroporto internazionale di Sochi è stato sospeso provvisoriamente a causa della minaccia. Non sono stati riportati danni o vittime. Il ministero della Difesa a Mosca ha reso noto che sono stati intercettati sulla Crimea nelle ultime ore 32 droni ucraini. Nella regione ci sono stati danni a centrali elettriche e blackout. Sarebbe stato anche colpito un grande deposito di petrolio a Sinferopoli.
Orbán: "Incontro Putin-Trump sarà preceduto da quello fra Lavrov e Rubio"
Il vertice Russia-Usa in Ungheria potrebbe svolgersi una settimana dopo l'incontro fra il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. «Ieri il presidente Donald Trump ci ha detto di prepararci; un incontro tra i due ministri degli Esteri è all'ordine del giorno. Hanno deciso che i due ministri degli Esteri avrebbero cercato di risolvere le questioni rimanenti entro una settimana, e poi, una settimana dopo, sarebbero potuti venire qui a Budapest», ha detto a Radio Kossuth. Il primo ministro ha chiarito che ieri sera ha dato ordine di creare un comitato organizzativo per preparare il vertice e che i lavori sono già iniziati. Orban ha aggiunto che ha intenzione di tenere una conversazione telefonica con Putin stamattina. Ieri, Trump e Putin hanno avuto l'ottava e più lunga conversazione telefonica dall'inizio del secondo mandato del presidente, durata due ore e mezza. Secondo l'assistente presidenziale Yuri Ushakov, i due hanno discusso di un nuovo vertice, che si terrà probabilmente a Budapest.