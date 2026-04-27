Iran agli Usa: negoziati sul nucleare dopo apertura Hormuz e revoca del blocco

Bbc, oltre 2.000 marittimi bloccati su 105 petroliere a Hormuz
Secondo un'associazione di categoria delle compagnie di navigazione petrolifera, circa 2.400 marittimi rimangono bloccati su oltre 105 petroliere nello Stretto di Hormuz. Lo scrive la Bbc. L'Iran ha dichiarato che lo stretto strategico per la navigazione, attraverso il quale transita circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto (Gnl) mondiale, non può essere riaperto a causa delle "flagranti violazioni del cessate il fuoco" da parte di Stati Uniti e Israele. Intervenendo al programma Today della BBC, Tim Wilkins, direttore generale dell'associazione di categoria dei trasportatori di petroliere Intertanko, ha descritto come questa chiusura abbia causato il blocco di numerosi marittimi al largo delle coste iraniane. Wilkins spiega che a bordo si registrano "un'enorme quantità di ansia, stress e stanchezza", poiché gli equipaggi devono gestire le provviste di base, tra cui cibo e acqua, e svolgere compiti pratici come la rimozione dei rifiuti. "Molti sono bloccati a bordo senza alcuna certezza su quando potranno tornare a casa", aggiunge.
Ministro degli Esteri iraniano punta il dito contro gli Usa: "Richieste eccessive"
Nuove accuse agli Stati Uniti arrivano dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Dalla Russia, Araghchi ha puntato il dito contro contro "richieste eccessive" degli Usa in riferimento al flop dei colloqui in Pakistan. Lo riferisce l'iraniana Press Tv dopo le notizie di Axios sulla proposta che sarebbe stata presentata dall'Iran agli Stati Uniti tramite i mediatori del Pakistan.
Araghchi, approccio Usa ha causato il rinvio dei negoziati
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, arrivando in Russia, ha affermato che è stato l'approccio degli Stati Uniti a "causare il rinvio dei negoziati" che erano stati programmati a Islamabad, in Pakistan. "Quelli precedenti, nonostante i progressi compiuti, non erano riusciti a raggiungere i propri obiettivi", ha aggiunto, attribuendo la colpa a quelle che ha definito le "richieste eccessive" di Washington.
Iran: Centcom, Marina Usa ha intercettato 38 navi in Stretto Hormuz
"Le forze statunitensi hanno intercettato 38 navi" nello Stretto di Hormuz a cui è stato ordinato "di invertire la rotta o tornare in porta". Lo riporta in un post su X il Centcom, l'Us Central Command.
Iran a Usa, negoziati sul nucleare dopo apertura Hormuz e revoca del blocco
L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva. Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani. "La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido", osserva Axios. La proposta "si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense". "Come parte di questo accordo - spiega Axios - il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo oppure le parti si accorderebbero su una fine definitiva della guerra. Secondo la proposta, i negoziati sul nucleare inizierebbero solo in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe tenere lunedì un incontro sull'Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per "discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi".