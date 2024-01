"Dobbiamo mantenere la sovranità". Netanyahu boccia il piano di Biden

Diventa sempre più profonda la spaccatura tra Stati Uniti e Israele. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha diffuso un comunicato in cui è stato specificato che, durante la telefonata di venerdì 19 novembre con il presidente americano Joe Biden, il primo ministro “ ha ripetuto la sua posizione coerente da anni, espressa anche in una conferenza stampa il giorno prima: dopo l'eliminazione di Hamas, Israele deve mantenere il pieno controllo di sicurezza della Striscia di Gaza per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese ”.

Il chiarimento è arrivato dopo la diffusione di resoconti secondo cui Netanyahu avrebbe detto di non escludere la soluzione dei due Stati. Il premier ha anche dichiarato che la guerra andrà avanti per mesi. Da parte sua, il presidente Biden ha affermato che esistono vari modelli per arrivare alla creazione di una nazione palestinese che sia accettabile per Tel Aviv, facendo riferimento a uno Stato smilitarizzato come diversi membri delle Nazioni Unite. Le posizioni dei due leader, però, sembrano al momento inconciliabili e questo potrebbe inficiare il supporto futuro di Washington a Israele, soprattutto se sommato ad un’opinione pubblica americana che in larga parte è pro-palestinese e continua a scendere per le strade delle città per manifestazioni e proteste spesso cariche di odio antisemita.