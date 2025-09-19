Kiev: "Dall'inizio della guerra morti un milione di soldati russi". Trump: "Putin mi ha deluso, non ci rispetta" | La diretta

Prosegue il conflitto in Ucraina, con il presidente russo Putin che ha affermato di aver schierato 700mila soldati al fronte per spezzare le difese di Kiev.Le perdite per i russi, però, continuano ad aumentare e secondo le autorità del Paese invaso esse avrebbero superato il milione di uomini. Intanto il leader Usa Trump ha affermato di essere "molto deluso" dal comportamento del suo omologo di Mosca, dichiarando che il mondo è vicino alla terza guerra mondiale.
Berlino: pronti a valutare un uso più ampio degli asset russi
"Abbiamo chiarito già nel contratto di coalizione che siamo pronti a discutere, nonostante tutte le difficoltà giuridiche, di come utilizzare in maniera più intensiva gli asset russi congelati per sostenere l'Ucraina". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, all'Ecofin informale a Copenhagen."Vogliamo assumerci le nostre responsabilità verso Kiev e non adottare un atteggiamento di blocco, ma tutto deve essere esaminato con attenzione". "Attendiamo concretamente le proposte della Commissione e allora entreremo nella discussione con l'obiettivo di vedere cosa si può rendere possibile, non cosa si deve impedire".
Ue: idea prestiti riparazione a Kiev da giacenza asset russi
Per l'Ucraina "la Commissione propone un prestito di riparazione: fornire un prestito all'Ucraina usando le giacenze liquide degli asset russi immobilizzati senza toccare la titolarità russa su quegli asset". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, all'informale Ecofin. "Il prestito di riparazione prevede esattamente di usare le giacenze legate agli asset russi immobilizzati per fornire questo prestito all'Ucraina, e l'Ucraina dovrà iniziare a rimborsarlo solo quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra. E' già stato concordato a livello di G7 e di Consiglio europeo. Stiamo rendendolo operativo".
Kiev: distrutti 71 droni, 15 hanno colpito obiettivi
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 86 droni Shahed, Gerbera e di altro tipo. Le unità di difesa aerea ucraine ne hanno abbattuti 71 droni, sebbene 15 abbiano colpito i loro obiettivi. Lo ha affermato l'Aeronautica Militare ucraina su Telegram, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, secondo cui l'attacco è ancora in corso. "Alle 9 - ha spiegato l'Aeronautica Militare ucraina - le unità di difesa aerea avevano abbattuto o disturbato 71 Shahed, Gerbera e droni nemici di altro tipo nel nord, nell'est e nel centro del Paese. Sono stati registrati colpi da parte di 15 droni in 6 località, mentre i detriti di altri abbattuti sono caduti in due località".
Kiev: dall'inizio della guerra morti 1.099.530 soldati russi
La Russia ha perso 1.099.530 soldati in Ucraina dall'inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine oggi. Lo scrivono diversi media ucraini. Stando all'ultimo aggiornamento sulle presunte perdite russe diffuso dallo Stato Maggiore ucraino, il numero include le 1.150 vittime subite dalle forze russe ieri. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 11.191 carri armati, 23.278 veicoli corazzati da combattimento, 62.044 veicoli e serbatoi di carburante, 32.896 sistemi di artiglieria, 1.492 sistemi di lancio multiplo di razzi, 1.218 sistemi di difesa aerea, 422 aerei, 341 elicotteri, 60.680 droni, 28 tra navi e imbarcazioni e un sottomarino.
Droni russi su Kiev, danneggiata la rete ferroviaria
Droni russi hanno attaccato stanotte Kiev e detriti sono caduti su diverse zone della capitale ucraina, riportano i media locali. Si registrano in particolare danni alla rete filoviaria, mentre non vengono segnalate vittime.
Trump: "Putin mi ha deluso"
Donald Trump ha detto che il presidente russo Vladimir Putin lo ha deluso per come si è comportato dopo il loro bilaterale in Alaska. "Mi ha deluso, mi ha davvero deluso", ha commentato
Arrivato in Ucraina il primo loto di aiuti militari del programma Purl
Il primo lotto di equipaggiamento militare nell'ambito del programma Prioritized Ukraine Requirements List (Purl) è arrivato in Ucraina, riferiscono i media di Kiev citando funzionari Nato. La consegna segue la firma dell'accordo Purl tra Stati Uniti ed Alleanza atlantica del 14 luglio, che consente il trasferimento di armi statunitensi all'Ucraina finanziato da paesi europei. Secondo le fonti Nato citate, ulteriori pacchetti di aiuti sono in arrivo. Finora ne sono stati finanziati quattro tramite il Purl.
Attacco di droni russi contro Kiev
I russi hanno tentato di attaccare Kiev con droni. Nella capitale è entrata in funzione la difesa aerea e si sono sentite delle esplosioni. Lo ha riferito l'amministrazione militare di Kiev, in un messaggio citato da Rbc-Ukraine. "Le forze di difesa aerea stanno lavorando per eliminare la minaccia nei cieli della capitale. Rimanete nei rifugi fino al segnale ufficiale di cessazione dell'allarme", si legge.
Kiev: cinque morti in un raid russo nel Donetsk
Due donne e tre uomini sono morti in un attacco russo che ha colpito ieri una zona residenziale della città ucraina di Kostiantynivka, nella regione orientale del Donetsk. Lo rende noto il governatore Vadym Filashkin, citato dai media locali.