Kiev: "Dall'inizio della guerra morti un milione di soldati russi". Trump: "Putin mi ha deluso, non ci rispetta" | La diretta

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 86 droni Shahed, Gerbera e di altro tipo. Le unità di difesa aerea ucraine ne hanno abbattuti 71 droni, sebbene 15 abbiano colpito i loro obiettivi. Lo ha affermato l'Aeronautica Militare ucraina su Telegram, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, secondo cui l'attacco è ancora in corso. "Alle 9 - ha spiegato l'Aeronautica Militare ucraina - le unità di difesa aerea avevano abbattuto o disturbato 71 Shahed, Gerbera e droni nemici di altro tipo nel nord, nell'est e nel centro del Paese. Sono stati registrati colpi da parte di 15 droni in 6 località, mentre i detriti di altri abbattuti sono caduti in due località".