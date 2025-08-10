Leader Ue: "No a modifiche dei confini ucraini con la forza". Attacchi di droni russi nella notte

Aviazione ucraina: abbattuti 70 droni russi su 100 lanciati nella notte
Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 70 dei cento droni lanciati dalle forze russe contro l'Ucraina nel corso della notte appena trascorsa. Lo riferisce l'aeronautica militare delle forze armate ucraine su Telegram, come riportato da Ukrinform.
Esercito russo: distrutti 121 droni ucraini nella notte
Le forze di difesa aerea dell'esercito russo hanno intercettato e distrutto 121 droni ucraini sorvolanti nella notte su diverse regioni della Russia e sul Mar d'Azov. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia russa Tass. Di questi, si sottolinea, 29 sono stati abbattuti sul territorio della regione di Krasnodar, 15 sul territorio della Repubblica di Crimea, 13 sul territorio della regione di Bryansk, 12 sul territorio della regione di Belgorod, 9 sul territorio della regione di Vorz.
Drone ucraino colpisce edificio a Saratov: un morto
Una persona ha perso la vita dopo che un drone è precipitato nel cortile di un edificio residenziale nella regione di Saratov. Lo ha riferito il governatore della regione russa, Roman Busargin, sul suo canale Telegram. Le parole di Busargin sono state riportare dall'agenzia russa Tass. Gli altri residenti nell'edificio "sono stati evacuati, e in una scuola vicina è stato allestito un centro di accoglienza temporanea", ha aggiunto Busargin.
Leader Ue: "Nessuna pace senza l'Ucraina"
Gli "interessi vitali" dell'Ucraina e dell'Europa "includono la necessità di garanzie di sicurezza solide e credibili che consentano all'Ucraina di difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale". Lo scrivono i leader europei Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Ursula von der Leyen e Alexander Stubb in una dichiarazione congiunta in vista dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska.
"Continuiamo a sostenere fermamente l'Ucraina. Siamo uniti come europei e determinati a promuovere congiuntamente i nostri interessi. Continueremo a collaborare strettamente con il presidente Trump e con gli Stati Uniti, con il presidente Zelensky e con il popolo ucraino, per una pace in Ucraina che protegga i nostri vitali interessi di sicurezza", aggiungono i leader europei.
La dichiarazione congiunta è stata sottoscritta, oltre che dai cinque leader dei Paesi Ue e dalla presidente della Commissione, anche dal premier britannico Keir Starmer. La Gran Bretagna ha ospitato gli alti funzionari di Ue e Ucraina al vertice a cui ha preso parte anche il vicepresidente americano J.D. Vance.