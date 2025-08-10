Leader Ue: "No a modifiche dei confini ucraini con la forza". Attacchi di droni russi nella notte

Gli "interessi vitali" dell'Ucraina e dell'Europa "includono la necessità di garanzie di sicurezza solide e credibili che consentano all'Ucraina di difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale". Lo scrivono i leader europei Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Ursula von der Leyen e Alexander Stubb in una dichiarazione congiunta in vista dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska.

"Continuiamo a sostenere fermamente l'Ucraina. Siamo uniti come europei e determinati a promuovere congiuntamente i nostri interessi. Continueremo a collaborare strettamente con il presidente Trump e con gli Stati Uniti, con il presidente Zelensky e con il popolo ucraino, per una pace in Ucraina che protegga i nostri vitali interessi di sicurezza", aggiungono i leader europei.

La dichiarazione congiunta è stata sottoscritta, oltre che dai cinque leader dei Paesi Ue e dalla presidente della Commissione, anche dal premier britannico Keir Starmer. La Gran Bretagna ha ospitato gli alti funzionari di Ue e Ucraina al vertice a cui ha preso parte anche il vicepresidente americano J.D. Vance.