"Entrati illegalmente nel Kursk". Altri tre giornalisti stranieri nel mirino di Mosca

L'offensiva ucraina nel Kursk non deve essere raccontata, a detta del Cremlino. L' Fsb, il servizio di sicurezza russo, ha aperto un procedimento penale contro tre giornalisti stranieri per aver attraversato illegalmente il confine di stato nella regione di Kursk. Lo riporta Ria Novosti.

Si tratta del giornalista americano della Cnn, Nick Peyton Walsh, e delle corrispondenti ucraine Borovik Olesya Nikolaevna e Butsko Diana Vladimirovna. L'Fsb ha ribadito che i tre giornalisti sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine russo, oltre ad aver filmato video nella zona di Sudzha.

"It's very surreal to be inside Russia with Ukrainian forces leading the way."@npwcnn gained some of the first access to Ukrainian-held Russia, witnessing their control over the town of Sudzha and the intensity of the fight. pic.twitter.com/gjkBaJQEcR