Licenziato il segretario della Marina Usa. La Casa Bianca: "Sulla tregua decide Trump, non c'è scadenza"

Pahlavi imbrattato con liquido rosso dopo conferenza a Berlino
Reza Pahlavi, figlio dello scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a Berlino. Pahlavi ha poi salutato i suoi sostenitori e si è allontanato in auto. Il presunto responsabile è stato immediatamente fermato dalla polizia.
Trump, non c'è fretta per accordo, elezioni midterm non c'entrano
Donald Trump "non ha fretta di concludere l'accordo con l'Iran". Lo ha detto lo stesso presidente americano in un breve colloquio telefonico con la giornalista di Fox News Martha Maccallum, alla quale ha precisato che "la politica, incluse le elezioni di midterm, non influirà sui tempi".
Pahlavi, c'è troppa fantasia nel credere nella pace con i Mullah
"C'è un pò un eccesso di fantasia nel pensare che il regime possa garantire una pace duratura". "Si pensa che possa cambiare atteggiamento, ma non succederà". Lo ha detto Reza Pahlavi, a Berlino, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda di un giornalista sulla tregua raggiunta da Donald Trump. Pahlavi ha contestato "tutta la narrativa sul fatto che potrebbero cambiare atteggiamento". "La soluzione è la liberazione di una nazione che vi sta chiedendo di prendere posizione con loro", ha aggiunto.
Iran, ricevuti i primi introiti dai pedaggi imposti sullo Stretto di Hormuz
Un alto funzionario del Parlamento iraniano ha dichiarato che Teheran ha ricevuto i primi introiti dai pedaggi imposti sullo strategico Stretto di Hormuz nel contesto della guerra con gli Stati Uniti e Israele. "I primi introiti derivanti dai pedaggi dello Stretto di Hormuz sono stati depositati sul conto della Banca Centrale", ha affermato il vicepresidente del Parlamento Hamidreza Hajibabaei, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Anche altri media iraniani hanno riportato la stessa dichiarazione, senza fornire ulteriori dettagli.
A Islamabad incontro tra ministro Esteri e incaricato d'affari Usa
Nuovo incontro a Islamabad tra il ministro degli Interni, Mohsin Naqvi, e l'incaricato d'affari Usa in Pakistan, Natalie Baker. Al centro della riunione, fa sapere il dicastero via X, il lavoro diplomatico per portare Usa e Iran a un secondo round di colloqui dopo la proroga della tregua annunciata da Donald Trump. Naqvi ha precisato a Baker che il premier pakistano Shehbaz Sharif e il numero uno dell'Esercito, il feldmaresciallo Asim Munir, "stanno facendo di tutto, a tutti i livelli". L'auspicio del ministro pakistano, che aveva già visto Baker nei giorni scorsi, è "entrambe le parti diano una possibilità a una soluzione pacifica e diplomatica".
Pasdaran diffondono video con immagini sequestro navi a Hormuz
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno diffuso oggi un video che mostrerebbe il sequestro di due imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Lo scrive il Guardian pubblicandone anche un piccolo estratto. Secondo quanto riportato dalle compagnie di navigazione e dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, i Pasdaran hanno dichiarato di aver sequestrato le navi per quelle che hanno definito "violazioni delle norme marittime" e di averle scortate fino alle coste iraniane.
Medyaya Îranê dîmena ku Supaya Pasdaran keştiyek desteser kirine belav kir— Channel 8 Kurmancî (@Ch8Kurmanci) April 23, 2026
Lê nayê zanîn Supaya Pasdaran ev keştî kengî desteser kiriye. pic.twitter.com/r94AuGJ0Wp
Ministro Esteri iraniano, Hormuz? Colpa di Usa e Israele
"L'aggressione" di Usa e Israele contro l'Iran, ovvero le operazioni militari avviate lo scorso 28 febbraio e fermate da una fragile tregua che Donald Trump ha prorogato, è "all'origine della mancanza di sicurezza nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz". Queste le parole del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, diffuse da Teheran che dà notizia di un incontro nella capitale iraniana con l'inviato speciale della diplomazia sudcoreana, Chung Byung-ha. Araghchi, si legge, ha denunciato "crimini brutali" puntando il dito contro Usa e Israele.
Centcom su blocco navale, fatto invertire rotta o rientrare 31 navi
Le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto nell'ambito del blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ad annunciarlo su X è stato il Centcom, Comando combattente unificato delle Forze Armate degli Stati Uniti.
Iran, 'giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad'
L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad, i servizi segreti israeliani. Lo riporta il sito web della magistratura Mizan Online, precisando che l'esecuzione di Soltanali Shirzadi Fakhr è stata effettuata dopo che la Corte Suprema ha confermato la sentenza di condanna a morte. Secondo le stesse fonti l'uomo avrebbe confessato di aver preso parte a "operazioni terroristiche" contro l'Iran. L'esecuzione è l'ultima di una serie di impiccagioni avvenute nelle ultime settimane di persone legate alle proteste prebelliche o affiliate al gruppo di opposizione fuorilegge Mojahedin del Popolo Iraniano (Mek). Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran non giustizierà le otto donne che avrebbero dovuto essere impiccate e di cui Trump ne aveva chiesto la liberazione. La magistratura iraniana ha respinto l'affermazione come "notizia falsa" e ha affermato che le donne non sono mai state a rischio di esecuzione.
Idf, 'arrestato un esponente di Hezbollah nel sud del Libano'
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno reso noto di avere arrestato un esponente di Hezbollah, appartenente alla forza Radwan che stava pianificando attacchi "imminenti" contro le forze israeliane di stanza nel Libano meridionale. Lo riportano i media israeliani. "Poco dopo essere stato identificato, il terrorista si è arreso ed è stato arrestato dalle forze dell'ordine", ha precisato l'esercito, aggiungendo che l'uomo è stato portato in Israele per essere interrogato dalle unità dell'Intelligence militare.
Usa, ordinato a 31 navi di invertire rotta per il blocco contro l'Iran
Le forze americane hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di rientrare in porto, nell'ambito del blocco contro l'Iran. Lo afferma il Centcom
'Il segretario della Marina Usa è stato licenziato, tensioni con Hegseth'
Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimenatre gli attriti sarebebro stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l'idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito.
Pentagono, il segretario della Marina lascia con effetto immediato
Il segretario della Marina americana John Phelan lascia l'incarico con effetto immediato. Lo comunica il Pentagono senza fornire spiegazioni sull'uscita. Phelan è il più alto civile in grado nella Us Navy e la sua uscita arriva nel mezzo del blocco nello stretto di Hormuz. Il suo posto sarà preso in via temporanea dal suo vice Hung Cao.