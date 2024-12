Pioggia di missili contro la Russia: Kiev attacca un aeroporto militare con gli Atacms

Ascolta ora 00:00 00:00

Tensione alle stelle tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev, in mattinata, hanno attaccato un aeroporto militare nemico a Taganrog, nella regione russa di Rostov, utilizzando sei missili balistici ATACMS. Sono stati tutti abbattuti o deviati dai sistemi elettronici di Mosca, anche se il gesto segna una pericolosa escalation in un conflitto sempre più caldo. " Questo attacco da parte di armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza risposta e verranno prese misure appropriate ", ha fatto sapere il ministero della Difesa del Cremlino. La caduta dei frammenti delle armi occidentali ha lievemente danneggiato alcuni edifici del sito russo, automobili civili e veicoli militari. Non sarebbero state segnalati feriti o morti.

L'attacco ucraino con i missili ATACMS

I video pubblicati sui social media hanno immortalato le esplosioni avvenute intorno alle 3.30 di mercoledì mattina nella città di Taganrog, sulla costa del Mar d'Azov, a circa 100 miglia dalla linea del fronte più caldo della guerra. Il canale Telegram Baza, collegato alle forze di sicurezza russe, scriveva fin da subito che, secondo le informazioni preliminari, il lancio riguardava missili balistici ATACMS. Altri canali di social media, come l'account filo ucraino Politics of the Country, sostenevano invece che l'Ucraina avesse utilizzato missili drone Palyanytsia, che con i loro circa 45 chilogrammi hanno più o meno lo stesso peso dei droni Shahed di fabbricazione iraniana utilizzati dalla Russia.

A diramare ogni dubbio, in seguito, ci avrebbe pensato il ministero della Difesa russo. " La mattina dell'11 dicembre, il regime di Kiev ha lanciato un attacco missilistico con armi di precisione occidentali sull'aeroporto militare di Taganrog nella regione di Rostov. Durante l'indagine, è stato stabilito in modo affidabile che sei missili balistici ATACMS di fabbricazione americana sono stati utilizzati ", si legge nel comunicato del dicastero. Due missili sono stati abbattuti mentre gli altri sono stati respinti, ha aggiunto lo stesso ministero. Il Cremlino ha aggiunto che " a seguito della caduta di frammenti di missili, ci sono feriti fra il personale ", ma ha aggiunto che non sono stati danni di grave entità. " Due edifici nell'area tecnica del campo d'aviazione e tre unità di veicoli militari, così come auto civili nel parcheggio adiacente al campo d'aviazione, hanno riportato danni lievi (cioè tagli da schegge) ", ha quindi concluso la Difesa russa.

Che cosa succede adesso

Taganrog è una delle principali città della regione meridionale di Rostov e il suo governatore ad interim, Yuri Slyusar, ha affermato che un attacco missilistico ha danneggiato un'impresa industriale e le auto nel suo parcheggio, senza fornire ulteriori dettagli. Il sito dovrebbe coincidere con il Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex. Non è il primo attacco ucraino di questo tipo.

Nella notte di martedì, l'Ucraina ha colpito un oleodotto per il carico di petrolio, poi esploso, nei pressi della città di Bryansk, 60 miglia a nord del confine ucraino. La stazione di carico NP Bryansk dell'oleodotto Druzhba riceveva, immagazzinava e distribuiva carburante diesel per le autocisterne e i treni merci utilizzati per rifornire le forze armate russe e lo Stato Maggiore.

Tornando all'ultimo blitz, stando alle dichiarazioni ufficiali di Mosca, le forze armate russe risponderanno all'attacco dell'Ucraina con missili ATACMS. Resta da capire quando ma soprattutto come.

Ricordiamo che il mese scorso l'amministrazione Biden aveva concesso a Kiev il permesso di utilizzare il sistema Usa all'interno del territorio russo, dopo aver precedentemente imposto restrizioni per timore di un'escalation . Un'escalation che potrebbe presto concretizzarsi.