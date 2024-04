Abbassata l'età del reclutamento militare: cosa c'è dietro la mossa di Kiev

Era nell'aria da ore e l'ufficialità è appena arrivata: l'Ucraina ha abbassato l'età del servizio militare da 27 a 25 anni. Volodymyr Zelensky ha firmato la legge – la stessa approvata un anno fa dai deputati e in attesa di essere promulgata dalla presidenza - che prevede importanti modifiche sulla mobilitazione in un momento delicatissimo della guerra contro la Russia. Nell'arco di sei mesi, il governo ucraino dovrà adeguare tutti i vari testi normativi nell'arco dei prossimi sei mesi. Chiaro l'obiettivo di Kiev: rafforzare i ranghi dell'esercito dopo più di due anni di conflitto e ingenti perdite subite.

La decisione dell'Ucraina

La nuova disposizione sulla mobilitazione è entrata in vigore all'indomani della firma di Zelensky. La fumata bianca espande dunque il numero di civili che le forze armate di Kiev possono mobilitare nei loro ranghi per combattere secondo la legge marziale, in vigore dal febbraio 2022. Il disegno di legge, in ogni caso, si trovava sul tavolo dello stesso Zelensky da quando era stato approvato dai legislatori, nel maggio 2023, e non è chiaro perché il capo di Stato ucraino abbia impiegato così tanto tempo per trasformare la misura in legge.

Il governo ucraino, ha fatto presente l'Associated Press, non ha rilasciato alcun commento pubblico, mentre i funzionari non hanno spiegato né quanti nuovi soldati il Paese si aspetta di ottenere, né in quali unità saranno impiegati. L’età media dei soldati ucraini, come quelli russi, è di circa 40 anni. C'è dunque un effetto socio-economico da considerare. Alcuni ucraini temono infatti che l’esclusione dei giovani dal mondo del lavoro possa ritorcersi contro Kiev, danneggiando ulteriormente l’economia nazionale devastata dal conflitto.

Cosa cambia a Kiev

In virtù della nuova legge, l'Ucraina arruolerà quindi persone di età compresa tra i 25 e i 27 anni, e cioè quella stessa fascia di età fin qui ignorata. Ricordiamo che Kiev attualmente vieta agli uomini di età inferiore ai 60 anni di viaggiare all’estero. E che molti di loro stanno sfuggendo alla leva nascondendosi in casa o cercando di corrompere i funzionari. I comandanti, d'altro canto, affermano di non avere abbastanza soldati per lanciare offensive, e di averne un numero appena sufficiente per mantenere le posizioni durante l’intensificarsi degli assalti russi.

Lo scorso dicembre Zelensky aveva affermato che l’esercito ucraino voleva mobilitare fino a 500.000 soldati in più, in una mossa che sarebbe costata 13,4 miliardi di dollari. La necessità di un'ampia mobilitazione per rafforzare il le truppe, secondo quanto riferito, sarebbe stata tra l'altro una delle aree di disaccordo tra Zelensky e il generale Valerii Zaluzhnyi, il popolare comandante in capo delle forze armate ucraine sostituito a febbraio proprio dal presidente.

" Ridurre l’età per il reclutamente da 27 a 25 anni sosterrà la capacità dell’esercito ucraino di restaurare e ricostruire le unità esistenti e di crearne di nuove. Ma per armare adeguatamente tutto il personale militare mobilitato, è necessario l’aiuto occidentale ", ha scritto l'Istituto per gli studi di guerra (Isw). Secondo Isw, " l’Ucraina dovrà fornire armi a tutte le truppe mobilitate, e il lungo dibattito negli Stati Uniti sull’assistenza militare all’Ucraina e i ritardi nell’assistenza occidentale potrebbero influenzare la velocità con cui l’Ucraina potrà ricostruire le unità degradate e crearne di nuove ".

resta il fattore più critico nella capacità dell’esercito ucraino di ricostruire ed espandere la propria potenza di combattimento

Le armi e il materiale forniti dall'Occidente, dunque, "".