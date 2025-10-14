L'ultimo video choc della violenza di Hamas

Il piano di pace è stato firmato a Sharm El Sheik ma da Gaza continuano ad arrivare immagini agghiaccianti di esecuzioni perpetrate dalle brigate di Hamas nei confronti degli oppositori. È iniziata la lotta per il potere nella Striscia, una sorta di resa dei conti brutale da parte di Hamas, come si evince da un video che ha iniziato a circolare lunedì mattina sulle piattaforme israeliane. Testimoni raccontano che si tratta di un'esecuzione effettuata nel centro di Gaza City nei confronti di presunti "fiancheggiatori" della "occupazione" israeliana dei territori di Gaza.

Nel video si vedono alcuni uomini incappucciati, che imbracciano armi automatiche, che fanno disporre i 4 "traditori", come vengono definiti, in ginocchio. Hanno il volto coperto, mani legate dietro la schiena e caviglie legate. Attorno a loro si è radunata una folla di gente per assistere all'esecuzione, che diventa quasi un monito per altri che vorranno, o si sono già, opposti ad Hamas. Le cronache provenienti dai Paesi arabi che hanno riportato nelle scorse ore questo video riferiscono che nella registrazione si percepiscono esplicite accuse di spionaggio dei confronti dei 4 giustiziati. Poco secondi dopo l'inizio del video, ai 4 viene sparato un colpo e poi vengono raggiunti da ulteriori proiettili per avere la certezza della morte, mentre il "pubblico" attorno esulta e alza il pugno al cielo.

Di queste esecuzioni ne sono già state compiute decine da quando Hamas e Israele hanno raggiunto l'accordo di pace, che dovrà concretizzarsi nel prossimo futuro. Questi sono gli stessi uomini che due anni fa hanno assassinato 1. e portato il terrore in Israele e che continuano a seminare il terrore tra la propria gente: gli stessi che fino a quando non era in vigore il cessate il fuoco circolavano vestiti da civili, per poi tirare fuori nuovamente le "uniformi" delle brigate ora che all'orizzonte si profilano tempi di pace.