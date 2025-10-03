Mais in scatola come arma per sabotaggi: la mano del GRU in Lituania, Polonia e Germania

Un ufficiale dell'intelligence militare russa avrebbe ricevuto l'ordine di comprare una pala, andare al cimitero, dissotterrare delle lattine e lasciarle vicino a Łódź. "Una versione presuppone che l'agenzia di intelligence militare russa, il GRU, stesse pianificando atti terroristici utilizzando droni e lattine contenenti potenti esplosivi al posto del mais", riportano informatori a conoscenza delle conclusioni della Procura Nazionale e dell'Agenzia per la Sicurezza Interna.

Secondo alcuni media polacchi, l' operazione dell'intelligence russa, sarebbe stataquesta volta condotta in Lituania, Polonia e Germania. Gli agenti del GRU avrebbero importato in Polonia due lattine poco appariscenti, del tipo che si potrebbe trovare nei supermercati. L'etichetta suggerisce che contenessero mais in scatola.

Secondo quanto riportato dal quotidiano polacco Gazeta Wyborcza , le lattine sarebbero state introdotte in Polonia nel 2024 da un cittadino ucraino reclutato dall'agenzia di intelligence militare russa. Il sospettato, identificato solo come Władysław D., avrebbe recuperato gli esplosivi da un deposito del GRU nascosto in un cimitero lituano prima di trasportarli oltre confine. Si ritiene che li abbia poi trasportati in Polonia e abbia lasciato le lattine nei pressi di uno svincolo autostradale nei pressi della città centrale di Łódź.

Nel 2024, pacchi di questo tipo vennero spediti dalla Lituania alla Polonia, alla Germania e alla Gran Bretagna; un uomo detenuto in Polonia avrebbe agito presumibilmente come corriere in queste operazioni. I suoi incarichi comprendevano il trasporto di contenitori di esplosivo in Polonia, la consegna di componenti di droni in Germania e l'assemblaggio di pacchi in Lituania, successivamente spediti da Vilnius in tutta Europa.

Tre dei pacchi incendiari hanno preso fuoco durante il trasporto, uno all'aeroporto di Lipsia e un altro in un magazzino di Birmingham, sebbene non siano state segnalate vittime. Le autorità hanno affermato che l'operazione era un test condotto dal GRU per verificare la fattibilità di attacchi contro voli e spedizioni cargo.

In seguito gli investigatori hanno recuperato altre lattine dal nascondiglio lituano, stimando che la loro potenza esplosiva fosse equivalente a 2,8 chilogrammi di TNT. Gli esperti hanno affermato che gli esplosivi sarebbero stati abbastanza potenti da danneggiare gravemente un veicolo o infliggere ferite mortali alle persone nelle vicinanze. Uno degli scenari considerati dal GRU sarebbe quello di montare le bombolette su droni per utilizzarle come carichi esplosivi per potenziali attacchi.

La Procura nazionale polacca ha confermato a TVP World che il caso fa parte di un'indagine più ampia sulle operazioni ibride russe in Europa, tra cui tentativi di sabotaggio e pacchi bomba incendiari. Parlando all'emittente pubblica TVP Info , il ministro Tomasz Siemoniak , che coordina i servizi segreti polacchi, ha confermato che sono stati arrestati individui legati alle agenzie russe.

Ha affermato che gli obiettivi designati erano elementi di infrastrutture critiche e che Mosca cercava di scaricare la colpa di eventuali attacchi sull'Ucraina. La Procura Nazionale polacca ha dichiarato di prevedere di concludere le indagini sul caso entro la fine dell'anno.