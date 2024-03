Yemen, gli Houthi: "Usa e Regno Unito ci stanno bombardando"

Sarebbero in corso alcuni raid aerei britannici e americani contro l'aeroporto di Hodeidah, quarta città dello Yemen, sotto il controllo Houthi. Da quando sono iniziate le ostilità, quella di oggi è stata una delle giornate più complicate, considerando anche i primi morti sotto gli attacchi dei ribelli. Si tratta di due marinai che erano a bordo di una nave mercantile che stava attraversando il Golfo di Aden.

La nave era la portarinfuse True Confidence, battente bandiera delle Barbados, per la quale è stata chiamata l'evacuazione completa di tutto l'equipaggio a causa di un missile che l'ha danneggiata in maniera irreversibile. " Le conseguenze degli attacchi Houthi si fanno sentire a livello globale ", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller. Per questa ragione, ha proseguito, gli Stati Uniti " continueranno a prendere di mira i flussi di finanziamento che consentono attività così destabilizzanti ". Ha, quindi, annunciato nuove sanzioni per i ribelli da parte di Washington, colpendo " due armatori e due navi per il trasporto di merci per conto di un sostenitore degli Houthi con sede in Iran ". Ma al momento niente sembra fermare i ribelli dal loro intento: secondo alcune analisi effettuate da esperti del settore che da anni studiano l'atteggiamento degli Houthi, infatti, la guerra in Palestina scatenata da Israele dopo il 7 ottobre sarebbe solamente il pretesto per iniziare le operazioni nel Mar Rosso.