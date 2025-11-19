Massicci raid russi sull'Ucraina. Allarme in Polonia: caccia in volo. Voci di un piano di pace tra Usa e Russia

La notte tra il 18 e il 19 novembre 2025 è stata segnata da una nuova, intensa escalation nel conflitto russo-ucraino. Mosca afferma di aver intercettato tutti i missili Atacms lanciati da Kiev contro Voronezh, denunciando danni limitati a edifici civili.Nel frattempo, la Russia sostiene di aver abbattuto 65 droni ucraini in diverse regioni, mentre l’aviazione polacca ha fatto decollare i caccia in via preventiva. Kharkiv è stata colpita da un pesante raid di droni con decine di feriti, mentre Axios rivela l’esistenza di un presunto piano Usa-Russia per porre fine alla guerra.
Romania fa decollare jet per una nuova incursione di droni
La Romania ha fatto decollare i suoi jet per una nuova incursione di droni. Lo ha affermato il Ministero della Difesa.
La Romania, membro della Nato e confinante con l'Ucraina, ha affermato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento questa mattina presto dopo una nuova incursione di droni nel suo territorio. "Il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" in seguito agli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato stampa, aggiungendo che "non sono stati segnalati casi di impatto di velivoli con il suolo"
Kiev, interruzioni di corrente in varie regioni
In diverse regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa dell'attacco russo avvenuto nella notte. "Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, i soccorritori e gli operatori del settore energetico inizieranno a eliminare le conseguenze dell'attacco per ripristinare l'alimentazione elettrica nelle regioni il prima possibile. Le interruzioni di corrente di emergenza saranno annullate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata", ha affermato il ministero dell'Energia di Kiev su Telegram.
Trump invia delegazione alto livello del Pentagono a Kiev
Il presidente americano Donald Trump ha inviato una delegazione di alto livello del Pentagono a Kiev nel tentativo di riprendere i colloqui di pace per porre fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Lo scrive il Wall Street Journal spiegando che la delegazione è guidata dal Segretario dell'esercito, an Driscoll, insieme a due generali a quattro stelle. Previsto un incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e con alti rappresentanti militari e dell'industria. Secondo il giornale americano in un secondo momento Driscoll dovrebbe tenere dei colloqui anche con funzionari russi.
Ucraina: due vittime dopo raid russo a Ternopil
Due persone sarebbero rimaste uccise in seguito a un raid russo sulla città di Ternopil nell'Ucraina occidentale. Lo scrive 'Susplinè. Le autorità locali hanno confermato l'attacco spiegando che sono stati colpiti diversi edifici residenziali fra cui uno "a più piani".
Polonia chiude temporanamente aeroporti di Rzeszow e Lublino
La Polonia "a causa della necessità di garantire la libertà di operazione all'aviazione militare" ha chiuso temporaneamante gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Lo ha annunciato sui social l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea. Varsavia avevo reso noto di aver fatto alzare i caccia in maniera preventiva a difesa dei propri confini in seguito agli ultimi massicci raid russi sull'Ucraina.
Mosca, abbattuti tutti i missili Atacms lanciati da Kiev
Le forze militari russe hanno abbattuto i quattro missili Atacms lanciati ieri contro la città di Voronezh, utilizzando i sistemi missilistici S-400 e Pantsir. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in una nota, citata dall'agenzia Tass. "Il regime di Kiev ha tentato di effettuare un attacco missilistico contro strutture civili in Russia alle 14.31 ora di Mosca (12.31 in Italia ) del 18 novembre. Il nemico ha lanciato quattro missili Atacms di fabbricazione statunitense contro la città di Voronezh". "Gli equipaggi dei sistemi missilistici S-400 e dei sistemi di artiglieria e missili Pantsir hanno abbattuto tutti i missili Atacms", continua ancora la nota. Secondo il Ministero russo, la caduta di detriti missilistici ha danneggiato i tetti del Centro regionale di gerontologia di Voronezh e un asilo, oltre a un'abitazione privata. Non si sono registrate vittime civili. Ieri le forze armate ucraine avevano annunciato di aver utilizzato "con successo" i sistemi missilistici tattici Atacms "per un attacco mirato contro strutture militari sul territorio russo".
Mosca: Kiev ha tentato di colpire Voronezh con missili Atacms
Il ministero della Difesa russo ha confermato che nella giornata di martedì le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare obiettivi nella città russa Voronezh con missili Atacms di fabbricazione statunitense. "Tutti e quattro missili sono stati intercettati dai sistemi missilistici S-400 e Pantsir", ha riferito il ministero citato da Interfax spiegando che "non ci vittime o feriti" fra i civili. "I detriti caduti dai missili distrutti hanno danneggiato i tetti del Centro regionale di gerontologia di Voronezh e di un orfanotrofio, nonché un'abitazione privata", ha riferito il ministero della Difesa russo.
Mosca, nella notte distrutti 65 droni lanciati da Kiev
Il ministero della Difesa russo ha riferito che stanotte i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 65 droni ucraini in volo sul territorio russo. Secondo il ministero - citato da Interfax - 16 droni sono stati neutralizzati sul Mar Nero, 14 ciascuno sulla regione di Voronezh e sul territorio di Krasnodar, 11 sulla regione di Belgorod, 9 sul Mar d'Azov e 1 sulla regione di Bryansk.
Polonia fa alzare i caccia a protezione propri confini
Nella notte l'aviazione polacca "a causa dell'attacco della Federazione Russa contro obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina" ha effettuato a scopo preventivo operazioni "all'interno dello spazio aereo" di Varsavia. Lo ha affermato il Comando operativo delle forze armate polacche. "Sono state inviate in volo coppie di caccia e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo stato di allerta", viene spiegato in un post sui social.
Ucraina: nella notte pesante raid russo su Kharkiv, oltre 30 feriti
La città ucraina di Kharkiv è stata oggetto nella notte di un pesante attacco da parte delle forze armate russe effettuato tramite droni. Il primo bilancio parla di oltre 30 feriti, fra cui due minorenni, e di incendi scoppiati in varie aree della città. Lo hanno riferito le autorità locali citate dai media di Kiev.
Axios: "Piano Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina"
L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il sito web statunitense Axios, citando fonti anonime statunitensi e russe. Il piano - secondo quanto riferisce il media Usa - è composto da 28 punti e si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas.