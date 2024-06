Maxi blitz dei droni ucraini in Russia: colpiti depositi di petrolio, uccisa una donna

Ascolta ora 00:00 00:00

Molteplici regioni della Russia sono state prese di mira durante la notte da un massiccio attacco portato avanti da droni ucraini che avevano come bersaglio soprattutto i depositi di petrolio. Il bilancio parla di un incendio scoppiato nel sito di Platonovskaya, nella regione russa di Tambov, e un altro situato nel distretto di Takhtamukai ad Adighezia. Il blitz che ha colpito la città di Slaviansk-on-Kuban, nella regione meridionale di Krasnodar, ha invece ucciso una donna. Le difese di Mosca hanno riferito di aver abattuto 15 velivoli senza pilota.

Droni ucraini in azione

I droni di Kiev erano programmati per attaccare la repubblica di Adighezia, il Territorio di Krasnodar e le regioni di Brjansk, Rostov, Orjol e Belgorod. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che " nella notte è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando velivoli senza pilota contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa " e che " i sistemi di difesa aerea di servizio hanno intercettato e distrutto sei droni nella repubblica di Adighezia, tre droni nella regione di Bryansk, tre droni nel Territorio di Krasnodar, un drone nella regione di Rostov, un drone nella regione di Belgorod, nonchè un drone nella regione di Oryol ".

Tutto questo ha limitato la portata del raid ucraino ma non ha impedito ai velivoli senza pilota di fare danni. Il governatore regionale Maksim Egorovn ha fatto sapere che un incendio è divampato nel deposito petrolifero Platonovskaya nella regione russa di Tambov. " Alle prime ore del mattino, si è verificata un'esplosione e un serbatoio ha preso fuoco nell'area del deposito petrolifero Platonovskaya situato nel distretto municipale di Rasskazovsky, nella regione di Tambov. L'incidente sarebbe stato causato da un drone. Non ci sono vittime ", ha scritto Egorov sul suo canale Telegram.

Egorov ha aggiunto che sempre in mattinata sono stati scoperti i resti di un drone nel distretto municipale di Pervomaisky. Il velivolo, stando a quanto riportato, sarebbe esploso in aria. Il governatore ha spiegato che sono state prese tutte le misure per garantire la sicurezzaa nellaa regione.

Un secondo incendio è divampato in un deposito petrolifero nel distretto russo di Takhtamukai ad Adighezia. Il governatore locale Murat Kumpilov ha segnalato che il rogo è stato completamente domato. " Nella notte, a seguito di un attacco di droni, si è verificato un incendio in un deposito petrolifero nel villaggio di Enem, distretto di Takhtamukay. Alle 6 [ora di Mosca], l'incendio è stato completamente spento dalle unità antincendio e di soccorso. Le fiamme si erano estese per circa 400 mq ", ha scritto il funzionario su Telegram. Kumpilov ha chiarito che non ci sono state vittime né minacce per i residenti.

Il precedente attacco russo

L'offensiva di Kiev è una risposta ad un precedente attacco sferrato dalla Russia. Mercoledì droni russi hanno danneggiato le infrastrutture energetiche nell'Ucraina centrale e ferito almeno due persone nella regione occidentale di Leopoli. Il ministero dell'Energia ucraino ha scritto su Telegram che i servizi di emergenza erano stati dispiegati sui luoghi degli attacchi e che erano in corso le riparazioni delle apparecchiature elettriche danneggiate nella regione occidentale di Leopoli.

Le forze russe avevano lanciato cinque droni per attaccare la regione di Leopoli, che confina con la Polonia, membro della Nato, ferendo due uomini, secondo il governatore regionale Maksym Kozytskyi. Kozytskyi ha detto su Telegram che tutti e cinque i droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea dell'Ucraina. I danni e le lesioni sono stati causati dalla caduta di detriti.

L'attacco dei droni nel villaggio di Malekhiv, nel distretto di Leopoli, ha danneggiato un edificio residenziale a più piani, oltre

a decine di finestre in altri edifici residenziali, nonché un istituto di ricerca sui farmaci veterinari. L'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver distrutto 19 dei 21 droni lanciati dalla Russia su sei regioni ucraine.