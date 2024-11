Maxi raid russo sulle infrastrutture energetiche: l'Ucraina è in blackout (e al freddo)

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Ucraina è alle prese con un " massiccio attacco nemico ". Le forze del Cremlino hanno preso di mira le infrastrutture energetiche di Kiev costringendo il Paese ad attuare un blackout di emergenza a livello nazionale. Nelle scorse ore era stato lanciato un allarme aereo su tutto il territorio ucraino dopo segnalazioni di esplosioni in diverse città. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, per esempio, ha fatto sapere che un un bombardamento ha coinvolto un'area civile mentre quello di Lutsk, Ihor Polischchuk, ha affermato che sono state udite molteplici deflagrazioni. Missili e razzi avrebbero colpito altri luoghi situati nell'Ucraina centrale e occidentale.

L'attacco russo contro

" Ancora una volta il settore energetico è sotto un massiccio attacco da parte del nemico ", ha scritto il ministro dell'Energia Herman Galushchenko in un post su Facebook, " gli attacchi agli impianti energetici si stanno verificando in tutta l'Ucraina ". L'operatore del sistema elettrico nazionale, Ukrenergo, " ha urgentemente introdotto blackout di emergenza" in varie regioni, si legge nello stesso post (mentre le temperature sono scese a circa zero gradi della scala celsius). " Le forze di difesa aerea lavorano nella capitale. Restate nei rifugi! ", ha intanto scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Esplosioni sono state segnalate a Kiev, Kharkiv, Rivne, Khmelnytskyi, Lutsk e, come detto, in molte altre città dell'Ucraina centrale e occidentale. Un attacco ha colpito anche la regione settentrionale di Volyn. La fornitura di energia elettrica è stata dunque limitata, ha fatto sapere Ivan Rudnytskyi, il capo militare della regione. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak, ha invece dichiarato che la Russia ha accumulato missili per colpire le infrastrutture ucraine e fare guerra ai civili durante la stagione fredda. " Sono stati aiutati dai loro folli alleati, compresa la Corea del Nord ", ha aggiunto.

Blackout e disagi

L'amministrazione militare regionale ha riferito sul proprio canale Telegram che anche le infrastrutture della comunità di Shostka, nella regione ucraina di Sumy, sono state colpite da un attacco missilistico russo, il cui impatto è in fase di valutazione. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, ha invece segnalato tre attacchi missilistici nel distretto di Kharkiv, a Kiev.

La Marina ucraina ha aggiunto che la Marina russa ha schierato quattro portaerei Kalibr per compiti di combattimento nel Mar Nero, con una salva totale di 22 missili. Ricordiamo che Mosca ha ripetutamente attaccato la capacità di produzione di energia di Kiev sin dall'inizio della sua offensiva, risalente al febbraio 2022, provocando ripetute interruzioni di corrente e blackout a rotazione in tutto il Paese.

I maxi raid notturni russi hanno pesantemente danneggiato le infrastrutture, lasciando centinaia di migliaia di ucraini senza elettricità. " Al momento 523.

000 abbonati nella regione di Leopoli sono senza elettricità", ha affermato il capo regionalesui social media, mentre le autorità hanno aggiunto che 280.000 sono rimasti senza elettricità nella regione occidentale di Rivne e altri 215.000 nella regione di Volyn.