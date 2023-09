Lo sfogo di Olena Zelenska: "Voglio un marito, non una figura storica"

“ Potrebbe essere un po’ egoista, ma ho bisogno che mio marito sia al mio fianco, non una figura storica ”. Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, si sfoga in un’intervista all’emittente britannico Bbc. “ Ai nostri figli manca il padre, ma restiamo forti. Abbiamo forza sia emotivamente che fisicamente ”. Dal suo racconto emerge la forza dell’impatto che la guerra ha avuto sulla sua vita e sulla sua famiglia, ma rimane accesa una scintilla di speranza: “ Sono sicura che insieme ce la faremo ”.

La first lady e Volodymyr Zelenski sono sposati dal 2003. Innamorati sin dai tempi del liceo, hanno fatto carriera insieme nel mondo dello spettacolo assieme a una troupe comica, lui come attore e lei come sceneggiatrice. La donna confida di non aver mai desiderato che il marito entrasse nei libri di storia e confessa che gli manca: “ La famiglia è separata: abbiamo l'opportunità di vederci ma non così spesso come vorremmo ”. Riesce, però, ad andare oltre la sua figura di moglie e sottolinea il fatto che il marito ha “ la forza di volontà, l’energia, l’ispirazione e la testardaggine per affrontare questa guerra ”. Olena Zelenska, architetto e scrittrice di 45 anni, ribadisce che crede nel marito: “ Per qualsiasi altra persona che conosco, penso che sarebbe molto più dura affrontare questa situazione. Lui è davvero forte e resiliente. E questa resilienza è ciò di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento ”.

Fin dallo scoppio della guerra, il presidente ucraino si è schierato in prima linea per il suo Paese. È rimasto a Kiev anche nei momenti peggiori dell’assedio, protetto dai servizi segreti (Sbu) che hanno sventato diversi attentati dei loro omologhi russi. Con i suoi continui viaggi all’estero e appelli alla comunità internazionale, ha raccolto il supporto delle nazioni occidentali, assicurandosi l’invio di materiale bellico necessario per opporsi ai russi. La sua vittoria più grande è l’essere riuscito a tenere unita l'Ucraina in un momento drammatico.