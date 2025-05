"L'ultimatum di Kiev è inaccettabile". Putin respinge la tregua

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante il passo avanti di Mosca e Kiev su possibili colloqui di pace a Istanbul il prossimo 15 maggio, la retorica tra i due Paesi in guerra continua ad essere infuocata e proseguono le operazioni militari lungo tutta la linea del fronte. L’Ucraina ha accusato la Russia di ignorare completamente l’offerta per una tregua completa e duratura di 30 giorni a partire da oggi.

"Continua ad attaccare postazioni ucraine lungo tutta la linea del fronte", ha scritto il ministro degli Esteri di Kiev Andriy Sybiga. Il cessate il fuoco di un mese è stato nuovamente richiesto a gran voce dall’Unione europea. "La nostra posizione è chiara: sosteniamo la proposta di un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni a partire da oggi. Anche il presidente Zelensky ha accettato la proposta senza precondizioni, ribadendo inoltre la ripetuta "disponibilità dell'Ucraina ad accettare un cessate il fuoco", ha affermato la portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea Anitta Hipper. Le ha fatto eco il capo della diplomazia francese Jean-Noel Barrot, che ha anche chiesto "enormi sanzioni" contro Mosca nel caso in cui il Cremlino dovesse continuare ad attaccare il Paese invaso prima dell’inizio dei colloqui di pace.

Parole dure anche dalla Germania. Secondo il vicecancelliere Lars Klingbeil, il viaggio di Friedrich Merz a Kiev e la sua telefonata al presidente Usa Donald Trump sono stati "un forte segnale europeo". "Questa è la pressione che grava ora su Vladimir Putin, questa è l'aspettativa chiara e la palla ora è nel suo campo. Siamo preparati nel caso in cui non lo facesse, ma, ripeto, ci aspettiamo che i negoziati abbiano luogo. Siamo pronti per questo e questo è stato un segnale importante per l'Europa", ha dichiarato.

La ferma reazione della Russia non si è fatt attendere. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha respinto “ogni ultimatum” su un cessate il fuoco in Ucraina e ha ribadito come i "negoziati diretti" siano necessari "per trovare un modo per arrivare ad una tregua. Un approccio semplicistico a questo fine è inappropriato". Peskov ha anche affermato che la proposta di negoziati avanzata dal presidente russo "ha il sostengo dei leader di molti Paesi", tra cui quelli dei Brics.

Nel frattempo, sul fronte bellico, Mosca ha rivendicato la conquista di alcuni villaggi nel Donetsk e ha riferito della morte di quattro

civili in attacchi ucraini nella regione di Kherson. Le autorità di Kiev, invece, hanno dichiarato che gli invasori hanno lanciatodurante la notte. Una persona sarebbe rimasta ferita a Odessa.