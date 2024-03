"Conseguenze irreparabili": Mosca alza il tiro contro le truppe Nato in Ucraina

Nonostante Parigi abbia smentito ufficialmente la notizia secondo cui l’esercito francese starebbe preparando un contingente di 2mila soldati da inviare in Ucraina, da Mosca continuano ad arrivare avvertimenti e minacce sulle possibili conseguenze di un impegno diretto della Nato nel Paese invaso.

" Abbiamo ancora bisogno di informazioni precise. Finora, per quanto ho capito, non c'è nulla di preciso al riguardo ”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “ In ogni caso, abbiamo già detto più di una volta che l'invio di contingenti militari stranieri in Ucraina comporterebbe conseguenze molto negative, conseguenze addirittura irreparabili ”. Già la prima volta che il presidente francese Emmanuel Macron aveva ventilato la possibilità di inviare truppe occidentali a Kiev, dalla Russia era arrivato un secco avvertimento: sarebbe l’inizio della guerra tra il Patto atlantico e la Federazione.

Anche gli ucraini hanno negato qualsiasi accordo con la Francia per un eventuale intervento militare diretto. Parlando il 19 marzo a “Quarta Repubblica”, il ministro degli Esteri Dmitro Kuleba ha dichiarato che il presidente Volodymyr Zelensky non ha mai chiesto all’Eliseo dei soldati, ma anche sottolineato come le parole di Macron sullo schieramento di contingenti Nato nel Paese invaso siano state mal interpretate dagli alleati. “ Macron ha iniziato un ragionamento molto importante ”, ha spiegato. “ Ha fatto capire che quanto si sta facendo per fermare la Russia non basta ”.