Guerra in Ucraina

"È morto in Ucraina". Ma la Farnesina non conferma: il giallo del volontario italiano

Di Luca Cecca non si avevano notizie dal 2024. L'annuncio della morte arriva sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina

Articolo in aggiornamento

Un annuncio sui social rilancia un caso che resta avvolto nell’incertezza. Secondo la pagina Memorial International Volunteer for Ukraine, che raccoglie le storie dei combattenti stranieri caduti al fronte, sarebbe morto Luca Cecca, volontario italiano partito per combattere a fianco delle forze ucraine.

Da mesi non si avevano più notizie di lui, e ora la piattaforma lo commemora con un messaggio secco: "Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", corredato da una sua fotografia.

