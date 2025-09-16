Ambasciata russa di nuovo contro l'Italia: "Reazioni sconcertanti". Mosca avverte la Nato: "Esercitazioni con 100 mila soldati"

"È giunto il momento di attuare la protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea multilivello. Tutte le tecnologie necessarie sono già disponibili. Ciò che serve sono investimenti e determinazione, azioni e decisioni forti da parte di tutti i nostri partner". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denunciando gli attacchi russi di stanotte sull'Ucraina, che hanno provocato almeno un morto e 13 feriti, e riferendo che da inizio settembre "più di 3.500 droni di vario tipo e quasi 190 missili, insieme a più di 2.500 bombe aeree, sono stati lanciati" contro il suo Paese. "Questo è proprio il tipo di terrorismo aereo contro cui l'Ucraina chiede una difesa congiunta, affinché nessuno debba mobilitare in fretta gli aerei da combattimento e subire la pressione della Russia ai propri confini", ha scritto Zelensky, ringraziando "tutti coloro che stanno aiutando".