Ambasciata russa di nuovo contro l'Italia: "Reazioni sconcertanti". Mosca avverte la Nato: "Esercitazioni con 100 mila soldati"

Il conflitto russo-ucraino continua a intrecciarsi con la politica internazionale. A Roma l’ambasciatore russo accusa l’Italia di “allarmismo” dopo i droni in Polonia, mentre Varsavia denuncia oltre 50 sabotaggi russi al giorno.Sul fronte diplomatico, Donald Trump afferma che Zelensky dovrà negoziare e che l’Europa deve fermare gli acquisti di petrolio da Mosca. Intanto Kiev rivendica un’operazione militare a Vladivostok e lo stesso presidente ucraino chiede la creazione di un sistema europeo di difesa aerea multilivello.
Ambasciata russa in Italia, reazione di Roma a droni sconcertante
"La reazione della leadership politica italiana all’incidente della presunta incursione di droni nello spazio aereo polacco, immediatamente e infondatamente attribuita alla Russia, suscita sconcerto". Lo ha scritto in un commento su facebook l'ambasciatore della Federazione Russa a Roma, Alexey Paramonov. "Dai vertici del blocco di sicurezza del Governo italiano giungono una dopo l’altra dichiarazioni allarmistiche sulla necessità di misure urgenti per proteggere lo spazio aereo della penisola, sulla presunta impreparazione dell’Italia nel respingere un’'offensiva russà sull’invio di aerei italiani in Polonia per contrastare sul fronte orientale della NATO le 'minacce da parte della Russià", aggiiunge."Questo modo di alimentare in modo artificiale l'ostilità nei confronti della Russia si traduce in apparentemente 'logichè proposte di accrescere radicalmente le spese militari nei prossimi sei anni", dichiara Paramonov.
Secondo Paramonov "anche a un osservatore inesperto in geopolitica, appare evidente che la Russia non potesse avere alcun interesse a provocare quell’incidente" e i rappresentanti di Mosca "hanno prontamente proposto di discutere la situazione con le competenti autorità polacche e di altri Paesi, al fine di chiarire le circostanze e prevenire un’escalation". Inoltre - secondo l'ambasciatore russo - "esistono sospetti che il regime di Kiev abbia a disposizione una serie di motivi e la possibilità di realizzare provocazioni eclatanti 'sotto falsa bandierà". "La campagna mediatica aggressiva e antirussa, alimentata in Italia sullo sfondo dell’incidente non contribuisce in alcun modo alla ricerca di una soluzione al conflitto in Ucraina, ma, al contrario, getta acqua al mulino del regime di Zelensky, che da ormai tre anni tenta di provocare uno scontro diretto tra Russia e Nato", conclude Paramonov.
Polonia: oltre 50 sabotaggi russi al giorno
Boom di sabotaggi contro la Polonia. Secondo il Financial Times Varsavia ha segnalato oltre 50 tentativi di sabotaggio russo al giorno, in particolare attacchi alla rete idrica e agli ospedali. Per questo, fanno sapere fonti polacche, il budget decidcato alla sicurezza informatica è stato portato a un miliardo di euro
Trump: "Zelensky dovrà fare un accordo"
"Zelensky dovrà fare un accordo e l'Europa deve smettere di comprare petrolio dalla Russia". Lo ha affermato ai cronisti il presidente americano, Donald Trump, prima di imbarcarsi sull'Air Force One per la sua visita nel Regno Unito.
Media Kiev, operazione contro strutture militari a Vladivostok
L'intelligence militare ucraina avrebbe effettuato un'operazione contro strutture militari a Vladivostok nell'estremo oriente russo a migliaia di chilometri dal confine ucraino. A essere presa di mira - riporta Interfax Ucraine - la 155esima brigata di Mosca che, a dire di Kiev, si sarebbe distinta per la sua particolare crudeltà nei confronti della popolazione locale e per l'esecuzione di prigionieri ucraini nel corso delle battaglie di Vugledar, Mariupol e nelle direzioni di Kursk e Pokrovsk. Secondi fonti ucraine l'operazione avrebbe causato "morti e feriti" fra le forze armate di Mosca.
Zelensky chiede sistema difesa aerea europeo
"È giunto il momento di attuare la protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea multilivello. Tutte le tecnologie necessarie sono già disponibili. Ciò che serve sono investimenti e determinazione, azioni e decisioni forti da parte di tutti i nostri partner". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denunciando gli attacchi russi di stanotte sull'Ucraina, che hanno provocato almeno un morto e 13 feriti, e riferendo che da inizio settembre "più di 3.500 droni di vario tipo e quasi 190 missili, insieme a più di 2.500 bombe aeree, sono stati lanciati" contro il suo Paese. "Questo è proprio il tipo di terrorismo aereo contro cui l'Ucraina chiede una difesa congiunta, affinché nessuno debba mobilitare in fretta gli aerei da combattimento e subire la pressione della Russia ai propri confini", ha scritto Zelensky, ringraziando "tutti coloro che stanno aiutando".