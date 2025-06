Ascolta ora 00:00 00:00

Le truppe di Mosca sono avanzate per il secondo giorno consecutivo nel Dnipropetrovsk, invadendo i distretti di Nikopol e Synelnykove, e non trovando una particolare resistenza da parte delle armate di Kiev. I russi attaccano su più fronti e ieri mattina si è rischiato qualcosa in più di un semplice incidente diplomatico tra il Cremlino e Varsavia. Alcuni droni e missili lanciati contro un aeroporto vicino all’insediamento di Dubno, nella regione di Rivne, hanno finito per sconfinare sui cieli polacchi, tant’è che il ministro della Difesa Kosiniak-Kamysz ha ordinato il decollo di una pattuglia di aerei da combattimento per sventare qualsiasi possibile minaccia. «I caccia in servizio sono stati schierati a coppie e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar erano al massimo livello di allerta», ha commentato, non confermando indiscrezioni secondo le quali all’operazione avrebbero preso parte anche jet di altri Paesi Nato.

La Russia ha lanciato nella notte tra domenica e lunedì un numero record di 479 droni, rivela l’aviazione ucraina, precisando di averne abbattuti 460, così come 19 dei 20 missili (4 erano gli ipersonici Kinzhal). Mosca ha schierato anche un drone d’attacco sperimentale, il V2U, che è in grado di scegliere in modo autonomo il bersaglio da colpire grazie all’intelligenza artificiale. La nuova arma da guerra era stata in parte già utilizzata durante le operazioni di riconquista del Kursk. Velivoli kamika-,,e 7:2. domenica aveva rivelato come 20mila missili di difesa promessi dall’amministrazione Usa di Biden per combattere i droni Shahed, fos sero stati dirottati da Trump a Israele. Sulla questione è intervenuto l’ambasciatore in Ucraina Michael Brodsky, spiegando che il suo Paese «ha inviato a Kiev i sistemi di difesa aerea Patriot, ricevuti dagli Stati Uniti nei primi anni Novanta. Quando alcuni sostengono che Israele non ha aiutato militarmente l’Ucraina, dice falsità».

Nel 1.202° giorno di combattimenti le forze armate ucraine hanno colpito la base aerea russa di Savasleyka, nell’oblast di Nizhny Novgorod. Diversi caccia nemici sarebbero stati danneggiati. È finalmente iniziato il nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Lo confermano entrambe le parti. Si tratta di persone sotto i 25 anni o di feriti gravi. L’operazione si svolgerà in più fasi. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, le due nazioni non stanno rivelando il numero di prigionieri coinvolti per ragioni di sicurezza. A margine dello scambio, Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai negoziati con l’Ucraina, è intervenuto riferendo che «il problema del processo di pace è che l’Europa non consente a Kiev di raggiungere accordi favorevoli». Secondo i vertici dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) gli attacchi in corso non consentono il riavvio della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il canale di analisi DeepState rivela che le forze russe

stanno avanzando nel distretto di Pokrovsky (Donetsk). Parlando accanto all’oligarca Konstantin Malofeev, soggetto a sanzioni, Errol Musk, padre di Elon, ha elogiato Putin definendolo «un uomo molto equilibrato e piacevole».