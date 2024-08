Nebbia di guerra, attacchi "mordi e fuggi" e due brigate ucraine: cosa succede nel Kursk

Ascolta ora 00:00 00:00

L’offensiva ucraina in territorio russo continua, circondata dalla “nebbia di guerra” volta a confondere il nemico. I social sono invasi da notizie contradditorie, non verificabili e amplificate dalla cassa di risonanza dell’informazione rapida e globalizzata. Le certezze su ciò che sta accadendo sono poche e la più importante è che, a sei giorni dall’inizio dell’operazione di Kiev, l’esercito di Mosca non è ancora riuscito a recuperare il controllo della regione di Kursk.

Non sappiamo, però, quanto territorio i russi abbiano riconquistato, né tantomeno il numero di soldati e mezzi ucraini coinvolti nell’offensiva. Secondo gli esperti di istituti e think tank, sarebbero tra i mille i 2mila, che avrebbero occupato un’area compresa tra i 200 e i 250 chilometri quadrati. Non è noto nemmeno dove le truppe di Kiev si stiano dirigendo o come stiamo reagendo le unità della Federazione. Il Cremlino ha affermato che aver arrestato un’avanzata verso la centrale nucleare di Kursk e di aver impegnato i nemici nelle cittadine di Tolpino, Jouravli, Obchotchi e Kolodez, a circa 30 chilometri in linea d’aria dalla regione ucraina di Sumy. Lo Stato maggiore russo ha anche aggiunto che, nei combattimenti, sono rimasti uccisi “ centinaia di nemici ”.

Gli esperti americani, invece, hanno parlato di avanzate delle truppe di Kiev a meno di 25 chilometri. La situazione è molto fluida e difficile tra tracciare con precisione, considerando che le piccole unità ucraine continuano a muoversi rapidamente, colpendo con tattiche mordi-e-fuggi e ritirandosi. Su Telegram, alcuni ex ufficiali dell’esercito di Kiev hanno spiegato che la difficoltà di stabilire una dimensione numerica dell’operazione dipende dal fatto che entrambi gli schieramenti hanno smembrato le loro brigate, mandando singoli battaglioni a rafforzare i settori più delicati. “ Sia i comandi russi che ucraini hanno creato numerose unità nuove, ma spesso mancano di soldati e mezzi. Ed entrambi diffondono in rete vecchi video, da località diverse da quelle dove si trovano adesso le nuove unità, per confondere i nemici ”, si legge sulla piattaforma di messaggistica.

Secondo quanto riportato dal Kyiv Post, al momento sono state identificate due brigate ucraine coinvolte nell’operazione, la 22esima meccanizzata e l’82esima di assalto dall’aria. Il sito ha anche riportato che le truppe di Kiev puntano alla velocità e alla mobilità, che confonde i russi ma espone i mezzi di Kiev al pericolo degli attacchi dal cielo e al bisogno di assistenza meccanica dopo pochi giorni.

Pare, inoltre, che siano state utilizzate massicciamente lee che, per il momento, siano stati abbattuti un jet e due elicotteri di Mosca. Il Kyiv Post, infine, ha affermato che gli assi dell’attacco di Kiev sono almenoe che, all’inizio, i russi si sono dimostrati assolutamente impreparati.