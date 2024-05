Odino, le rune e le "truppe del Nord": spunta un nuovo simbolo sui tank di Putin

La guerra in Ucraina, negli ultimi due anni, ci ha abituati a precisi simboli, sia dalla parte di Mosca che di Kiev. Fra questi, la famigerata "Z" che abbiamo imparato a conoscere fin dalle prime battute del conflitto. Ma l'assedio di Kharkiv in corso nelle ultime 48 ore, ci racconta di una nuova simbologia, questa volta utile a distinguere le cosiddette "truppe del Nord".

New tactical sign of the Russian group in the north of the Kharkov region pic.twitter.com/yjzfK0oQnE — StrategicNew_UA (@2_vatalive) May 11, 2024

Si tratta di un rombo bianco segnato da una croce obliqua, anch'essa bianca, che pare aver sostituito la Z (e simili) sui veicoli militari operanti nell'area. Il gruppo Nord è stato citato per la prima volta dai rapporti del ministero della Difesa russo che, nei suoi dispacci quotidiani, ha rimarcato la costituzione di questa nuova branca delle forze russe. Come tutte le ali di nuova formazione, il gruppo avrebbe dovuto essere identificato con un simbolo distintivo: inizialmente, si presumeva sarebbe stata utilizzata la lettera dell'alfabeto latino "N", indicata con la maiuscola, a specificare la direzione "nord".

Una spiegazione alternativa vorrebbe che il particolare simbolo sia legato all'alfabeto runico, l'antico alfabeto composto da segni utilizzato dalle popolazioni germaniche. Tuttavia, in tale alfabeto, seguendo le giuste traslitterazioni, la lettera n è rappresentata dal simbolo ᚾ e non da quello che svetta sui mezzi militari russi nelle ultime settimane.

Un'interpretazione ulteriore vorrebbe paragonare il simbolo al Makosh, ovvero il simbolo vedico slavico che indica fertilità e la madre Terra, rappresentante del legame tra uomini e natura, e del prendersi cura della vita e del raccolto. Ma ad osservarlo bene, questo simbolo è leggermente differente, recando infatti quattro rombi minori che compongono quello principale.

Volendo proseguire con l'analisi dei simboli, che riportano tutti in un certo qual modo al simbolo del "nord", potrebbe trattarsi perfino della runa Gungnir, sconosciuta ai più ma ben nota agli appassionati di Dungeons and Dragons. Nella mitologia norrena, simboleggia la lancia del dio Odino, che avrebbe lo straordinario potere di colpire sempre il bersaglio. Tuttavia, il mitico dio dei nordici, non utilizzerebbe questa speciale lancia in ogni conflitto, ma solo in alcuni casi: fra questi il Ragnarøkkr, ovvero una moltitudine di eventi catastrofici che provocheranno un'Apocalisse dei nove mondi della mitologia nordica, che ne segneranno la fine ma anche un ciclo nuovo di rinascita.

Volendo essere molto più pragmatici e prosaici, si potrebbe affermare che ognuno vede in questo simbolo ciò che vuol vedere. Del resto, quello che numerosi milblogger chiamano "rombo" è anche un quadrato, o chi ancora-con un enorme volo di fantasia, ci vede una croce celtica con angolature e inclinata verso sinistra; chi ancora esclude si possa trattarsi di rune per un Paese che in guerra sta difendendo una narrazione esistenziale legata più che altro alla Chiesa ortodossa che al Paganesimo della notte dei tempi.

Chi ancora, ci vede le tracce di base per disegnare una svastica.