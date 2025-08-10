Netanyahu: "Obiettivo è liberare Gaza, non occuparla. Onu: "Da Israele pericolosa escalation"

Benjamin Netanyahu annuncia il piano israeliano per “liberare” Gaza da Hamas: smilitarizzazione, sicurezza sotto controllo israeliano, corridoi per aiuti e amministrazione civile non israeliana.Il premier afferma che la guerra potrebbe finire “domani” se Hamas deporrà le armi e libererà gli ostaggi. Intanto, secondo le autorità di Gaza, i morti palestinesi superano quota 61mila dall’inizio del conflitto. Oggi 17 vittime, di cui 11 in fila per ricevere aiuti umanitari.
Netanyahu: "Merz un amico ma ha ceduto alle pressioni"
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "è un amico, ma ha ceduto alle pressioni" di vari gruppi e delle fake news. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa in merito alla decisione della Germania di sospendere l'invio di armi a Israele. "Spero che cambierà la sua politica. Sapete quando lo farà? Quando vinceremo", ha aggiunto parlando alla stampa estera. "Vinceremo la guerra con o senza il sostegno degli altri", ha quindi assicurato il primo ministro riferendosi alle crescenti critiche internazionali al piano per occupare Gaza City.
Onu: "Piano Israele a Gaza ennesima pericolosa escalation"
"L'ultima decisione del governo israeliano rischia di innescare un altro orribile capitolo di questo conflitto. Questa è l'ennesima pericolosa escalation del conflitto". Lo ha detto Miroslav Jenča, Segretario generale aggiunto dell'Onu per l'Europa, l'Asia centrale e le Americhe, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. "Le Nazioni Unite sono state inequivocabili: l'unico modo per porre fine all'immensa sofferenza umana a Gaza è un cessate il fuoco completo, immediato e permanente - ha aggiunto -. Non esiste una soluzione militare al conflitto armato a Gaza o al più ampio conflitto israelo-palestinese".
Netanyahu: "Obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla"
"Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, è liberare Gaza, liberarla da Hamas". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aprendo la conferenza stampa oggi per i media stranieri. Di seguito quindi il premier ha illustrato in dettaglio il piano di Israele in cinque punti per l'operazione che era stato anticipato neri giorni scorsi.
"La guerra può finire domani se Hamas depone le armi e libera tutti gli ostaggi rimasti", ha affermato Netanyahu, sottolineando che Gaza sarà smilitarizzata e Israele manterrà la "responsabilità della sicurezza", e che a Gaza verrà istituita una "amministrazione civile non israeliana". "Questo è il nostro piano per il giorno dopo", ha detto.
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato in conferenza stampa che verranno designati corridoi sicuri per la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, l'aumento del numero di punti di distribuzione sicuri gestiti dalla Ghf e un maggior numero di lanci aerei da parte delle forze israeliane e di altri partner.
Autorità Gaza, 61.430 morti palestinesi da inizio guerra
Il bilancio delle vittime palestinesi dall'inizio della guerra di ormai oltre 21 mesi tra Israele e Hamas è arrivato a 61.430 unità. Lo ha affermato il ministero della Salute di Gaza, includendo nel conto i corpi di 61 persone arrivate negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.
Wafa, 17 morti a Gaza in attacchi Idf, 11 cercavano aiuti
Fonti ospedaliere a Gaza affermano che dall'alba di oggi almeno 17 civili sono stati uccisi dal fuoco dell'esercito israeliano (Idf) in diverse zone della Striscia, riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Tra queste vittime, ci sono 11 persone colpite mentre aspettavano gli aiuti umanitari nel centro e nel sud del territorio.