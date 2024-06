L’Ucraina è in procinto di mobilitare decine di migliaia di nuovi soldati per risolvere il problema della mancanza di truppe al fronte. Secondo un’inchiesta pubblicata il 2 giugno sul Washington Post, però, i comandanti sul campo si stanno preparando a dover gestire il fatto che la maggior parte delle nuove reclute sarà schierata senza aver ricevuto un addestramento sufficiente.

“ Abbiamo avuto ragazzi che non sapevano nemmeno come smontare e montare un'arma ”, ha dichiarato al quotidiano americano un vice comandante di battaglione della 93a Brigata meccanizzata, nome di battaglia Schmidt. “ Stiamo perdendo un sacco di tempo nell'addestramento di base, ma se, Dio non voglia, ci sarà uno sfondamento vicino a Chasiv Yar e avremo una nuova fanteria che non conosce le cose di base, sarà mandata lì a morire ”. Un altro ufficiale ha affermato che i centri di addestramento sono a corto di munizioni perché queste vengono risparmiate per le truppe già coinvolte negli scontri con l’esercito russo, il che significa che le nuove reclute hanno poca esperienza nello sparare con proiettili veri. " È un problema, non abbiamo un sistema di addestramento adeguato ", ha spiegato, aggiungendo che l'Ucraina ha bisogno dell'aiuto di istruttori dei Paesi Nato.

La nuova legge sulla mobilitazione è entrata in vigore sabato 18 maggio, dopo mesi di discussione ed esitazioni da parte dei politici ucraini. Essa dovrebbe rendere più facile identificare ogni soldato di leva nel Paese e offre ai coscritti incentivi come bonus in denaro o soldi per comprare un’auto o una casa, che secondo alcuni analisti Kiev non può permettersi. Dal testo della legge è stata anche rimossa la clausola che prevedeva la smobilitazione dopo 36 mesi e la rotazione dopo più di un anno e mezzo di servizio, dopo le pressioni dei comandanti militari che temevano di perdere le truppe meglio addestrate e con più esperienza. Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato anche altri due decreti per quintuplicare le multe agli obiettori di coscienza e consentire ai prigionieri di arruolarsi.

Queste misure sono state giudicate molto controverse, ma la continua pressione delle forze russe in Donbass e a Kharkiv hanno costretto il regime di Kiev ad applicarle. Mosca ha reclutato soldati tra la popolazione carceraria fin dall’inizio del conflitto.

A fare per prima un uso esteso di questa pratica è stata la compagnia militare privatadel defunto Evgenij Prigozhin, che al suo picco ha raggiunto una capacità operativa di