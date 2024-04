La strategia di Israele: mentre pianifica la risposta all'Iran, il raid contro Hezbollah in Libano

Mentre il Medio Oriente trema in attesa della risposta di Israele all'attacco si sabato scorso, prosegue la battaglia sul fronte libanese tra le forze israeliane e i militanti filorianiani. Uno dei leader locali di Hezbollah, Abu Jaafar Baz, è stato ucciso in un raid israeliano nel sud del Libano.

Lebanese media reports a targeted Israeli airstrike on a vehicle outside the southern town of Ain Baal, near Tyre. pic.twitter.com/sK4vYrGsXh