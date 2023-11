"Uno scudo su Kiev": ora Germania e Francia schierano i missili anti russi

Nel corso dell'ultima riunione del Gruppo di Contatto per il sostegno all'Ucraina, è emersa la volontà da parte di Parigi e Berlino di guidare una coalizione di Paesi in grado di garantire la costruzione e la consegna di un nuovo scudo anti aereo a Kiev. In particolare, il nuovo dispositivo dovrebbe essere in grado di schermare maggiormente i cieli ucraini dai missili russi. Lo scudo andrebbe a integrarsi con gli attuali dispositivi, in gran parte girati dall'occidente e dalla Nato, per proteggere gli obiettivi più sensibili dai raid di Mosca.

Il via libera al nuovo scudo

Garanti della costruzione prima e della consegna poi dei nuovi sistemi, saranno i governi di Francia e Germania. I due Paesi guideranno una coalizione formata da altri 18 attori vicini o aderenti alla Nato. Il gruppo ha assunto l'incarico di far partire in tempi brevi la costruzione del nuovo scudo, al fine di arrivare il prima possibile alla consegna.

Llyod Austin, segretario Usa alla Difesa, ha apprezzato la scelta di Berlino e Parigi ratificata nel corso della diciassettesima riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina. “Apprezzo la leadership di Germania e Francia nell’organizzare questa importante iniziativa", ha dichiarato a margine del suo intervento durante l'incontro con i rappresentanti dei governi vicini a Kiev. Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov. Quest'ultimo ha voluto porgere un ringraziamento specifico alla Germania per gli aiuti fin qui girati al proprio esercito, dal valore di 1.4 miliardi di dollari.

Con la promessa della costruzione del nuovo scudo, in termini monetari il valore complessivo degli aiuti all'Ucraina ammonteranno a 80 miliardi di dollari dall'inizio della guerra. Ossia da quel 24 febbraio 2022, data in cui sono iniziate le prime operazioni belliche russe contro Kiev.

Pochi i dettagli emersi

Al momento però, non si conoscono molti dettagli in relazione al nuovo scudo anti missilistico fornito dalla coalizione a guida franco-tedesca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso serale su Telegram, ha ringraziato Berlino e Parigi e l'intera coalizione ma, al tempo stesso, ha confermato come per adesso è impossibile rivelare tutti i dettagli.

“I leader di questa organizzazione sono Germania e Francia - ha dichiarato Zelensky - Sono grato per questa leadership. Sono anche grato a tutti i Paesi che partecipano a questi sforzi, che consentono alle nostre città e ai nostri villaggi di essere maggiormente protetti dagli attacchi russi”. "Non tutto - ha quindi aggiunto il presidente ucraino - può ancora essere detto pubblicamente, ma lo scudo celeste dell'Ucraina diventa letteralmente ogni mese più potente".