"Operazioni segrete in Iran". Gli Usa preparano la risposta all'attacco in Giordania

La morte di tre militari americani in Giordania, le prime vittime tra le forze statunitensi da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas, segna una pericolosa escalation nella regione e costringe Washington a rispondere. Stando all’agenzia di informazione Bloomberg, che cita fonti governative anonime, la Casa Bianca sta valutando varie opzioni “ inclusa la possibilità di condurre un’operazione segreta ” contro obiettivi all’interno dell’Iran, lo Stato che finanzia e supporta i gruppi armati iracheni responsabili dell’attacco alla Tower 22.

Secondo i funzionari dell’amministrazione, inoltre, la risposta della prima potenza mondiale avrà intensità superiore rispetto a qualunque altra misura intrapresa dal 7 ottobre a oggi. Nonostante Teheran abbia negato il suo coinvolgimento, sostenendo che le accuse “ sono fatte con obiettivi politici specifici di invertire la realtà nella regione ”, il presidente Joe Biden non ha espresso dubbi sulla responsabilità di “ gruppi militanti radicali ” sostenuti dalla Repubblica islamica. Una posizione, questa, ribadita anche dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, che ha promesso ritorsioni “ nel momento e nel luogo di nostra scelta ” e ha ribadito il fatto che “ il presidente e io non tollereremo attacchi alle forze americane e compiremo tutte le azioni necessarie a difendere gli Stati Uniti, le nostre truppe e i nostri interessi ”.