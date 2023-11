"In partenza i carabinieri". La mossa dell'Italia per mediare tra israeliani e palestinesi

"In partenza i colonnelli". La mossa dell'Italia per mediare tra israeliani e palestinesi

Nelle prossime ore, due ufficiali dei carabinieri partiranno dall'Italia con destinazione il Medio Oriente. Saranno impiegati nello scenario della guerra tra Palestina e Israele ma non avranno alcun ruolo operativo. A rivelarlo è il comandante generale dei Carabinieri, Teo Luzi, in un'intervista rilasciata al Tg2. I militari italiani sono stati espressamente richiesti dagli Stati Uniti e dovranno ricoprire un ruolo tecnico.

Il loro compito, ha spiegato il generale sarà quello di " dialogo tra i vertici della polizia palestinese e quelli israeliani sotto il coordinamento dell'amministrazione americana ". Un compito delicato che i nostri militari hanno già svolto in altri scenari di guerra e per il quale sono addestrati e apprezzati a livello internazionale. Luzi ci ha tenuto a sottolineare che la richiesta dei due militari " è avvenuta dal Comando americano ed il ministro Crosetto ha risposto in giornata positivamente ". Ovviamente, da parte dell'Arma c'è il massimo riserbo sull'identità dei due militari che tra qualche ora saliranno a bordo di un velivolo militare con destinazione lo scenario di guerra, l'unica informazione fornita dal generale è che i prescelti sono " colonnelli che hanno esperienza di area, che hanno già un quadro relazionale con le autorità di polizia israeliane e palestinesi. Hanno partecipato all'addestramento sul posto della polizia palestinese, che noi facciamo da 8 anni con soddisfazione ".