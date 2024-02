"Più difficile di Bakhmut": il video che rivela l'andamento della guerra in Ucraina

La situazione degli ucraini ad Avdiivka continua a peggiorare. Nella città-fortezza dell’oblast’ di Donetsk, i difensori sono in inferiorità numerica di sette a uno rispetto ai russi, che continuano ad attaccare incessantemente con bombardamenti e ondate di fanteria e mezzi corazzati. Il portavoce della terza brigata d’assalto Oleksandr Borodin ha dichiarato alla tv nazionale che la battaglia è in una fase “critica” e “ più difficile di quella di Bakhmut ”.

Un video diffuso sui social esemplifica perfettamente la situazione in cui si trovano i soldati di Kiev. Le immagini mostrano un gruppo di militari a bordo di un veicolo, mentre si ritirano dalla città. Attorno a loro, esplodono i colpi dell’artiglieria e le bombe russe. Gli uomini passano di fianco al cartello con a bandiera ucraina dinanzi al quale il presidente Volodymyr Zelensky si era fatto fotografare nel dicembre 2023, durante la sua visita al fronte.

Avdiivka è sotto assedio da ormai quattro mesi, con le forze di Mosca che tentano di chiudere l’accerchiamento della città e gli ucraini che combattono strada per strada, tra i palazzi devastati che prima della guerra ospitavano 31mila persone e ora abitati da poco più di un migliaio di civili. I progressi delle truppe di Mosca sono stati molto ridotti, fino ad un recente sfondamento che ha permesso loro di avanzare verso il centro industriale. Nella sola giornata di giovedì 15 febbraio, hanno lanciato ben 33 assalti e sono riuscite a prendere il controllo della principale via di rifornimento su cui contavano i difensori. “ Il rifornimento di Avdiivka e l'evacuazione dalla città sono ora più difficili, ma usiamo un'arteria logistica approntata per tempo ", ha detto il portavoce militare ucraino Dmytro Lykhoviy, facendo riferimento a sentieri dislocati in un corridoio largo non più di tre chilometri.