Pioggia di droni ucraini in Russia: due morti e una trentina di feriti. Chiusi due aereoporti a Mosca

Continua ad infuriare il conflitto in Europa orientale.Le forze ucraine hanno condotto un massiccio raid contro la Russia, bersagliata anche dalle nuove, pesanti sanzioni statunitensi volute dal presidente Donald Trump. L'esercito di Putin, intanto, ha testato un nuovo missile a propulsione nucleare denominato "Burevestnik", che lo zar ha definito come "invincibile".
Trump: "Il test del missile russo non è appropriato"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". "Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.
Pioggia di droni di Kiev sulla Russia, 1 morto e 5 feriti nella regione di Bryansk
Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona uccisa nell'attacco. Il governatore della regione di confine di Bryansk, Aleksandr Bogomaz, ha dichiarato su Telegram che un minibus è stato colpito nel villaggio di Pogar, uccidendo l'autista e ferendo cinque passeggeri.
La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia
La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia dopo che alcuni palloni aerostatici provenienti da Minsk hanno violato il suo spazio aereo per la terza notte consecutiva. Lo hanno dichiarato le autorità lituane come riportato dai media locali. "L'aeroporto internazionale di Vilnius ha temporaneamente sospeso le operazioni per diverse ore il 26 e 27 ottobre a causa di uno o più palloni aerostatici che volavano in direzione dell'aeroporto", hanno dichiarato le autorità aeroportuali. L'incidente segna la terza notte consecutiva e la quarta volta questa settimana che le violazioni dello spazio aereo hanno bloccato il traffico aereo in Lituania."I valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi a tempo indeterminato in risposta all'ultimo incidente", ha annunciato il Centro Nazionale di Gestione delle Crisi (NKVC) della Lituania.
Droni di Kiev in Russia, 1 morto e 23 feriti nella regione di Belgorod
Un uomo è stato ucciso e altri 23 sono rimasti feriti negli attacchi ucraini nella regione di Belgorod avvenuti nella giornata di ieri. Lo ha dichiarato il governatore della regione russa confinante, Vyacheslav Gladkov, come riportato dall'agenzia russa Tass."Ieri è stata una giornata difficile per tutta la regione di Belgorod, poiché Belgorod, il distretto di Belgorod, il distretto di Shebekino e il distretto di Graivoron sono stati sottoposti ad attacchi nemici durati diverse ore. Una persona è stata uccisa nel distretto di Rakitnoye", ha scritto il funzionario su Telegram. Ha espresso le condoglianze alle famiglie e agli amici della persona uccisa.Secondo Gladkov, 23 civili, tra cui tre bambini, hanno riportato ferite negli attacchi ucraini. Due ragazzi sono in gravi condizioni e sono stati sottoposti a intervento chirurgico, ha aggiunto il governatore.
Contraerea russa abbatte 193 droni ucraini, 34 diretti verso Mosca
Decine di droni hanno preso di mira la città di Mosca nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Lo riferisce il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin.Sobyanin ha iniziato a segnalare attacchi alla capitale russa la sera del 26 ottobre e ha pubblicato aggiornamenti per tutta la notte. Le forze russe avrebbero abbattuto 34 droni ucraini in volo verso Mosca durante l'attacco, ha spiegato su Telegram.Il Ministero della Difesa russo ha successivamente dichiarato che un totale di 193 droni sono stati intercettati durante la notte, di cui 40 nell'Oblast' di Mosca. Il Ministero ha affermato che 34 di questi droni erano diretti alla capitale.