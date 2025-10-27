Pioggia di droni ucraini in Russia: due morti e una trentina di feriti. Chiusi due aereoporti a Mosca

Un uomo è stato ucciso e altri 23 sono rimasti feriti negli attacchi ucraini nella regione di Belgorod avvenuti nella giornata di ieri. Lo ha dichiarato il governatore della regione russa confinante, Vyacheslav Gladkov, come riportato dall'agenzia russa Tass."Ieri è stata una giornata difficile per tutta la regione di Belgorod, poiché Belgorod, il distretto di Belgorod, il distretto di Shebekino e il distretto di Graivoron sono stati sottoposti ad attacchi nemici durati diverse ore. Una persona è stata uccisa nel distretto di Rakitnoye", ha scritto il funzionario su Telegram. Ha espresso le condoglianze alle famiglie e agli amici della persona uccisa.Secondo Gladkov, 23 civili, tra cui tre bambini, hanno riportato ferite negli attacchi ucraini. Due ragazzi sono in gravi condizioni e sono stati sottoposti a intervento chirurgico, ha aggiunto il governatore.