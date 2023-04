La Polonia sequestra la scuola russa a Varsavia. Mosca: "Reagiremo"

Scintille tra Polonia e Russia. Varsavia ha fatto sapere di aver sequestrato un edificio che ospita un liceo russo situato nei pressi dell’ambasciata di Mosca in terra polacca. La decisione delle autorità locali si è concretizzata in seguito ad un ordine dell’ufficiale giudiziario. I diplomatici russi hanno protestato definendo il sequestro un atto illegale e informando che il Cremlino reagirà sulla base del principio di reciprocità.

Il sequestro della Polonia

" L'edificio appartiene al comune di Varsavia ", ha dichiarato all'Afp il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Lukasz Jasina, specificando che il sequestro è la diretta conseguenza di un ordine dell'ufficiale giudiziario.

Secondo una prima ricostruzione, in mattinata i rappresentanti del municipio di Varsavia, accompagnati dalla polizia, hanno sfondato il cancello della scuola, dove studiano i figli di diplomatici e militari russi, facendo irruzione nell'edificio dopo che era stato negato loro l'accesso, ponendo i sigilli alla scuola.

Le autorità polacche hanno dato tempo fino alle 18 ai dipendenti della scuola dell'ambasciata russa per lasciare l'edificio, ha detto all'agenzia Ria Novosti Andrey Ordasz, consigliere dell'ambasciata di Mosca in Polonia.

La risposta di Mosca

La disputa sull'edificio a più piani degli anni '70, soprannominato "nido di spie" dai cittadini di Varsavia, dura da un anno. La Polonia sostiene che la Russia abbia molti più edifici diplomatici sul suo territorio di quanti Varsavia ne abbia in territorio russo.

Mosca ha definito il sequestro polacco un atto illegale. " Si tratta di un atto illegale. Un'intrusione in una struttura diplomatica ", ha replicato l'inviato di Mosca, Sergei Andreyev, a Ria Novosti. Andreyev ha affermato che si tratta di una " violazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche ". " Naturalmente ci sarà una reazione ", ha detto Andreyev, aggiungendo di non voler fornire ulteriori dettagli e che la decisione sarà presa a Mosca.

" Consideriamo la scuola dell'ambasciata come parte della nostra missione diplomatica ", ha specificato l’alto funzionario russo, precisando che insegnanti e personale vivono nel territorio dell'edificio. Andreyev ha affermato che la scuola continuerà a lavorare in un'altra parte dei locali dell'ambasciata russa. " La nostra priorità è garantire la sicurezza e gli interessi dei nostri dipendenti e delle loro famiglie ", ha quindi concluso.

Le scintille con la Russia

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, le relazioni tra Polonia e Russia si sono gravemente deteriorate. " La Polonia è una entità infinitamente ostile alla Federazione Russa ", ha dichiarato nei giorni scorsi il vice presidente del Consiglio della sicurezza russo, Dmytry Medvedev, affermando che " la Polonia non può competere con la Russia e non lo potrà mai ".

Il Regno Unito, intanto, ha annunciato un accordo con la Polonia da 1,9 miliardi di sterline, oltre 2 miliardi di euro, per fornire tramite il consorzio europeo Mbda un sistema di difesa aerea di progettazione britannica a Varsavia.