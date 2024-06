Ascolta ora 00:00 00:00

Il summit sulla pace in Ucraina al Buergenstock, il resort nei pressi di Lucerna in Svizzera, si è aperta con una chiara dichiarazione d’intenti. Il presidente della Confederazione Viola Amherd ha affermato che Kiev e Mosca dovranno prima o poi tenere colloqui diretti e che il compito della comunità internazionale è preparare il terreno.

“ Ecco perché siamo qui ”, ha affermato in una dichiarazione congiunta con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “ Qui non riusciremo a negoziare la pace, ma possiamo preparare il terreno per i negoziati per arrivare a una pace giusta e duratura ”. Amherd ha sottolineato che il vertice mira a “ incoraggiare il processo di pace e a compiere passi concreti in questa direzione ”.

“ Credo che qui al vertice faremo la storia ”, ha detto il presidente Zelensky. “ Qui oggi diamo una possibilità alla diplomazia ”. Il leader di Kiev ha rimarcato il successo dell’iniziativa della Svizzera, ponendo l’accento sul fatto che “ tutti i continenti sono rappresentati ” e che ogni nazione può fare la sua proposta. “ Il mondo è più forte ”, ha aggiunto. “ L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra. Si tratta di un'aggressione criminale e assolutamente non provocata della Russia. L'unico a volere la guerra è stato Putin ”. Secondo Zelensky, con gli sforzi congiunti di tutti i Paesi si potrà arrivare ad una pace giusta.

Da parte sua, la Russia ha dichiarato tramite il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov di non avere “ nulla da trasmettere ai partecipanti al vertice svizzero sull’Ucraina e spera che la prossima volta il conflitto venga discusso in un evento più costruttivo ”, aggiungendo che " l'Occidente ha reagito in modo non costruttivo alle proposte del presidente russo Vladimir Putin per una nuova architettura di sicurezza e per la risoluzione della situazione in Ucraina ". Sulla questione è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Ester Maria Zakharova, secondo cui " se la conferenza in Svizzera si propone di salvare il mondo, allora discuta la proposta di Vladimir Putin. Il presidente russo ha detto tutto e ha mostrato la vera via verso la pace. Solo chi non vuole la pace non può vedere, non può capire ".

Tra il 15 e il 16 giugno, il Burgenstock ospiterà 57 tra capi di Stato e di governo, più i rappresentanti di numerose organizzazioni internazionali. I lavori si concentreranno sull’approntare un piano per la pace in Ucraina che, stando a quanto dichiarato dal capo di gabinetto di Zelensky Andriy Yermak, Kiev cercherà di presentare alla Russia “ in un secondo summit a livello di leader ”. “ Nessun compromesso sull'indipendenza, sulla sovranità e sull'integrità territoriale ”, ha dichiarato il politico ucraino. “ Siamo molto chiari sul fatto sulla nostra filosofia della procedura per la pace.

Oggi e domani discuteremo i principi del futuro, che vorremmo si basasse sulla formula del presidente Zelensky". Yermak ha comunque espresso apertura verso le opinioni di tutti i Paesi “responsabili” e ha sottolineato che, quando il piano sarà pronto, verrà sottoposto alle autorità di Mosca.