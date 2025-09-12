Il principe Harry a sorpresa in Ucraina: "Ho dovuto consultarmi col governo... e con Meghan"

Il principe Harry, dopo la visita a Londra, e l'incontro con il padre, ha effettuato una visita a sorpresa in Ucraina. Si è trattato di una missione in forma privata per il principe, la seconda dopo quella di aprile: non può essere considerata una missione di Stato perché avendo rinunciato allo status di membro senior della Casa Reale, il principe Harry non è più un suo componente attivo e non ha alcun ruolo, benché abbia viaggiato con il treno del governo britannico. Come rivelato da Sky News Uk, infatti, ha compiuto il tragitto notturno dalla Polonia all'Ucraina a bordo dello stesso convoglio, ribattezzato per l'occasione 'Superroyal Express', della neo-ministra deli Esteri di Londra, Yvette Cooper: all'esordio internazionale da titolare del Foreign Office

Come annunciato da una sua portavoce in mattinata, è giunto a Kiev su invito del governo locale e del centro di riabilitazione di militari feriti o mutilati di guerra denominato Superhumans. Una missione che si sposa con il suo ruolo di ufficiale veterano dell'esercito di Sua Maestà in quanto, nei 10 anni di servizio militare, Harry ha effettuato diverse missioni in Afghanistan come pilota di elicotteri.L'accoglienza di veterani, familiari e cittadini comuni è stata calorosa. Al pari di quella dei vertici politici, suggellata da un incontro con la premier Yulia Svyrydenko. L'accoglienza riservata al principe Harry è stata particolarmente "alta", pari a quella di un politico di alto rango. E anche il fatto che abbia viaggiato con su un treno governativo potrebbe essere un primo degnale di disgelo per il principe, che ha più volte espresso il desiderio di ricucire lo strappo con la famiglia reale.

" Ho dovuto consultarmi col governo britannico per assicurarmi che tutto andasse bene ", ha tagliato corto il duca riguardo il viaggio in Ucraina con il treno del governo. Non senza aggiungere, tra il serio e il faceto, d'aver " dovuto avere prima " il via libera pure da " mia moglie " Meghan Markle.

L'attrice non è andata a Londra con il principe, ufficialmente per stare con i figli ma voci di corte sostengono che il motivo sia la scarsa considerazione e stima che si ha di lei, considerata la ragione principale che ha portato Harry lontano dal fratello e dal padre.