Putin invita l'Ucraina alla resa a Pokrovsk e Kupyansk. E annuncia i test di un nuovo sommergibile nucleare

"Io ho detto una cosa banale e cioè che i territori conquistati dalla Russia nel 2014 e nel 2022 quasi nessuno al mondo pensa possano tornare all'Ucraina. Non ho dato una notizia ma ho fatto una constatazione di buon senso. E ho detto anche che la scelta non spetta a noi o alla comunità internazonale. L'Ucraina arriverà al punto di decidere tra quello che può recuperare e quanto può perdere continuando questa guerra. E' una scelta che può esser fatta solo dall'Ucraina". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a SkyTg 24, tornando sulle polemiche scoppiate in merito alle sue parole riportate nel nuovo libro di Bruno Vespa. "Io - ha spiegato - sono sempre stupito dalla difficoltà dei giornalisti italiani di leggere completamente le frasi che uno dice e poi dalla grande abilità di Vespa di creare polemiche per lanciare il suo libro". "Arrverà il tempo - ha ossevato il ministro - in cui l'Ucraina accetterà una perdita territoriale, pensiamo alla Crimea ad esempio, in cambio della pace. Ha dato la sua disponibilità da anni ma dall'altra parte non c'è nessuna disponibiltà. Ricordiamo l'attacco a Kiev della Russia che fa pensare come il tentativo iniziale andasse molto al di là della ripresa dei territori russofoni".