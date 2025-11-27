L'apertura di Putin sulla pace: "Pronti a discutere del piano Usa"

L'invio di truppe sul territorio ucraino "non è un compito né per l'Italia, né per la Francia, né per l'Europa, perché se noi non costruiamo la certezza che l'Ucraina non debba più subire un'invasione, non avremo costruito un piano di pace. La sicurezza dell'Ucraina non può essere garantita da truppe europee che vanno laggiù, perché quante dovrebbero essere? 200.000? 300.000?". Lo ha detto, parlando a Parigi con i giornalisti, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Per Crosetto "deve essere garantita dalla sicurezza che tutto il mondo dà all'Ucraina che la Russia non entrerà mai più nel territorio ucraino, ma non sono garanzie che possono dare gli europei, gli europei possono dare garanzie per sostenere nei prossimi anni le forze armate ucraine". Questo, ha sottolineato, "perché l'Ucraina non avrà le condizioni economiche interne per sostenerle e avrà bisogno di un aiuto dell'Europa per sostenere la propria ripresa, quello sì, avranno bisogno sempre di più di addestramento, e glielo daremo, avranno bisogno di rigenerare le truppe che hanno combattuto e combattono da oltre tre anni e in questa fase l'Europa dovrà essere al loro fianco. Ma avranno soprattutto bisogno di ricostruire la possibilità di vivere in Ucraina, di avere una vita regolare, quindi di ricostruire ospedali, scuole, tessuto economico trasformando un'economia di guerra in un'economia normale, questo è il percorso che noi dobbiamo immaginare per l'Ucraina".