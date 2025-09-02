Putin: "Ucraina nell'Ue? Mai detto no". Fico media in Cina ma l'Ue: "Non ci rappresenta"

Dalla serata di ieri, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 150 droni, 120 dei quali sono stati neutralizzati mentre i restanti 30 hanno colpito nove località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. "Le difese aeree hanno abbattuto/soppresso 120 droni nemici nel nord, sud, est e centro del Paese. Sono stati registrati 30 droni d'attacco che hanno colpito 9 località, oltre alla caduta di frammenti di droni abbattuti in 5 località", ha riferito l'aeronautica