Putin: "Ucraina nell'Ue? Mai detto no". Fico media in Cina ma l'Ue: "Non ci rappresenta"

In Ucraina proseguono i bombardamenti.Intanto, mentre Putin sembra possibilista ("mai detto che Kiev non può entrare nell'Ue"), il segretario generale della Nato, Mark Rutte, mette in guardia l'Occidente: "Vediamo un enorme rafforzamento delle forze armate russe e non avviene per le parate militari a Mosca, è lì per essere usato, in Ucraina o altrove". La mediazione del presidente slovacco Fico: venerdì incontrerà Zelensky dopo aver visto a Pechino i leader di Russia e Cina. Ma l'Ue avverte: non rappresenta la Commissione europea.
L'Ue: "Fico in Cina non ci rappresenta"
La Commissione europea "non è rappresentata" dal primo ministro slovacco Robert Fico nella sua visita in Cina. Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo comunitario durante il briefing con la stampa. Da quanto annunciato il premier slovacco avrà incontri con i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, e quindi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Kiev, 150 droni russi abbattuti nella notte
Dalla serata di ieri, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 150 droni, 120 dei quali sono stati neutralizzati mentre i restanti 30 hanno colpito nove località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. "Le difese aeree hanno abbattuto/soppresso 120 droni nemici nel nord, sud, est e centro del Paese. Sono stati registrati 30 droni d'attacco che hanno colpito 9 località, oltre alla caduta di frammenti di droni abbattuti in 5 località", ha riferito l'aeronautica
Ue: "Iil sostegno di Pechino a Mosca mina le nostre relazioni"
"Il sostegno della Cina alla guerra di aggressione russa continua a influire negativamente sulle nostre relazioni, anche perché Pechino contribuisce. Lo abbiamo chiarito anche a loro". Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa interpellata sulla visita di Putin in Cina. "Possiamo parlare a nome nostro e dire che siamo decisamente determinati a eliminare gradualmente i combustibili fossili provenienti dalla Russia. Naturalmente la Cina e le sue aziende sono libere di fare ciò che vogliono", ha aggiunto
Putin: "Ci sono possibilità di accordo su garanzie di sicurezza per Kiev"
"Esistono opzioni per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di fine del conflitto. Questo è stato anche l'argomento della nostra discussione ad Anchorage, e mi sembra che ci sia la possibilità di trovare un consenso". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro a Pechino con il primo ministro della Slovacchia Robert Fico, commentando il suo incontro in Alaska con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta l'agenzia Tass.
Putin: "Mai detto che l'Ucraina non può entrare nell'Ue"
A Pechino il presidente russo, Vladimir Putin ha detto che la Russia "non ha mai obiettato a un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea", ma ha ribadito altresì che un ingresso di Kiev nella Nato sarebbe "inaccettabile" per Mosca.
Rutte: "Mosca accresce l'esercito e non per le parate"
"Vediamo un enorme rafforzamento delle forze armate russe e non avviene per le parate militari a Mosca, è lì per essere usato, in Ucraina o altrove". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della sua visita in Lussemburgo.